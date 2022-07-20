https://uz.sputniknews.ru/20220720/chislo-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-vyroslo-na-20-26332943.html
Число трудовых мигрантов из Узбекистана выросло на 20%
Число трудовых мигрантов из Узбекистана выросло на 20%
Более 1 млн (63,7%) узбекистанцев работали в России.
2022-07-20T08:17+0500
2022-07-20T08:17+0500
2022-07-20T08:17+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Количество трудовых мигрантов из Узбекистана, уехавших за границу, в январе-июне увеличилось на 20% по сравнению с итогами 2021 года, до 1,8 млн человек, следует из информации Министерства занятости и трудовых отношений республики."Численность выехавших на заработки за пределы республики составляет 1 миллион 800 тысяч человек", — сообщили в министерстве на онлайн-брифинге, передает РИА Новости.По информации ведомства, на 1 января 2022 года на заработках за границей находилось около 1,5 млн узбекистанцев, в частности, более 1 млн (63,7%) работали в России.До этого Агентство по внешней миграции при Минзанятости отметило, что около 4 тыс. жителей Узбекистана поехали в январе-июне на работу в Россию в ходе организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. При этом, по данным опроса, проводимого агентством, 59% опрошенных узбекистанцев, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.Читайте также:Почему трансграничные переводы из России в Узбекистан растут — эксперты
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мигранты, трудовые мигранты, узбекистан, россия
Число трудовых мигрантов из Узбекистана выросло на 20%
По информации ведомства, на 1 января 2022 года на заработках за границей находилось около 1,5 млн узбекистанцев, в частности, более 1 млн (63,7%) работали в России.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Количество трудовых мигрантов из Узбекистана, уехавших за границу, в январе-июне увеличилось на 20% по сравнению с итогами 2021 года, до 1,8 млн человек, следует из информации Министерства занятости и трудовых отношений республики.
"Численность выехавших на заработки за пределы республики составляет 1 миллион 800 тысяч человек", — сообщили в министерстве на онлайн-брифинге, передает РИА Новости.
По информации ведомства, на 1 января 2022 года на заработках за границей находилось около 1,5 млн узбекистанцев, в частности, более 1 млн (63,7%) работали в России.
До этого Агентство по внешней миграции при Минзанятости отметило, что около 4 тыс. жителей Узбекистана поехали в январе-июне на работу в Россию в ходе организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года.
При этом, по данным опроса, проводимого агентством, 59% опрошенных узбекистанцев, временно работающих на территории РФ, пока не планируют возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.