https://uz.sputniknews.ru/20220720/inostrantsy-kakix-gosudarstv-chasche-drugix-berut-jile-v-ipoteku-v-rossii-26348572.html
Иностранцы каких государств чаще других берут жилье в ипотеку в России
Иностранцы каких государств чаще других берут жилье в ипотеку в России
Сервис Сбербанка "Домклик" изучил спрос в рамках ипотечной программы.
2022-07-20T10:48+0500
2022-07-20T10:48+0500
2022-07-20T10:48+0500
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ипотека
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистанцы находятся на третьем месте по количеству иностранных граждан, которые берут жилье в ипотеку в России – на них приходится 11,7% сделок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Сбербанка "Домклик", изучившего спрос в рамках ипотечной программы банка для нерезидентов.В опросе указано, что первое место занимают белорусы (26%) сделок, на втором месте граждане Таджикистана (16%), на третьем — Узбекистана (11,7%). Также в лидерах - Армения (8,3%), Кыргызстан (8,1%), Казахстан (7,7%), Азербайджан (3%), Молдова (3%), Турция (2,3%) и Туркменистан (1,3%).Также сообщается, что иностранные граждане больше всего покупают квартиры в Московской области (30,6% сделок), Москве (26,8%) и Санкт-Петербурге (14,4%). На долю остальных регионов приходится меньше трети всех ипотечных сделок со стороны нерезидентов.Кроме того, в опросе отмечается, что приезжие из Кыргызстана чаще выбирают Москву, а граждане из Таджикистана и Армении — Московскую область.Читайте также:Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
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иностранцы, ипотека, жилье, россия
Иностранцы каких государств чаще других берут жилье в ипотеку в России
Сервис Сбербанка "Домклик" изучил спрос в рамках ипотечной программы банка для нерезидентов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистанцы находятся на третьем месте по количеству иностранных граждан, которые берут жилье в ипотеку в России – на них приходится 11,7% сделок.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Сбербанка "Домклик", изучившего спрос в рамках ипотечной программы банка для нерезидентов.
В опросе указано, что первое место занимают белорусы (26%) сделок, на втором месте граждане Таджикистана (16%), на третьем — Узбекистана (11,7%).
Также в лидерах - Армения (8,3%), Кыргызстан (8,1%), Казахстан (7,7%), Азербайджан (3%), Молдова (3%), Турция (2,3%) и Туркменистан (1,3%).
"С августа 2021 года по февраль 2022-го наблюдался невысокий, но стабильный поток обращений (500–600 заявок в месяц). В мае-июне 2022 года после снижения в марте-апреле спрос начал восстанавливаться. Если сопоставить количество сделок с официальной статистикой миграции, то в среднем лишь 0,01% граждан, прибывающих из вышеперечисленных стран, заключают ипотечные сделки", — говорится в исследовании.
Также сообщается, что иностранные граждане больше всего покупают квартиры в Московской области (30,6% сделок), Москве (26,8%) и Санкт-Петербурге (14,4%). На долю остальных регионов приходится меньше трети всех ипотечных сделок со стороны нерезидентов.
Кроме того, в опросе отмечается, что приезжие из Кыргызстана чаще выбирают Москву, а граждане из Таджикистана и Армении — Московскую область.