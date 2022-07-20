https://uz.sputniknews.ru/20220720/inostrantsy-kakix-gosudarstv-chasche-drugix-berut-jile-v-ipoteku-v-rossii-26348572.html

Иностранцы каких государств чаще других берут жилье в ипотеку в России

Иностранцы каких государств чаще других берут жилье в ипотеку в России

Сервис Сбербанка "Домклик" изучил спрос в рамках ипотечной программы.

2022-07-20T10:48+0500

2022-07-20T10:48+0500

2022-07-20T10:48+0500

общество

иностранцы

ипотека

жилье

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекистанцы находятся на третьем месте по количеству иностранных граждан, которые берут жилье в ипотеку в России – на них приходится 11,7% сделок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Сбербанка "Домклик", изучившего спрос в рамках ипотечной программы банка для нерезидентов.В опросе указано, что первое место занимают белорусы (26%) сделок, на втором месте граждане Таджикистана (16%), на третьем — Узбекистана (11,7%). Также в лидерах - Армения (8,3%), Кыргызстан (8,1%), Казахстан (7,7%), Азербайджан (3%), Молдова (3%), Турция (2,3%) и Туркменистан (1,3%).Также сообщается, что иностранные граждане больше всего покупают квартиры в Московской области (30,6% сделок), Москве (26,8%) и Санкт-Петербурге (14,4%). На долю остальных регионов приходится меньше трети всех ипотечных сделок со стороны нерезидентов.Кроме того, в опросе отмечается, что приезжие из Кыргызстана чаще выбирают Москву, а граждане из Таджикистана и Армении — Московскую область.Читайте также:Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты

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иностранцы, ипотека, жилье, россия