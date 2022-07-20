https://uz.sputniknews.ru/20220720/kak-mojet-razvivatsya-islamskiy-banking-v-uzbekistane-i-rossii--eksperty-26338970.html
Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг. Каковы принципы исламского финансирования и чем оно отличается от традиционного "европейского", в интервью Sputnik рассказали эксперты.
2022-07-20T09:03+0500
2022-07-20T09:03+0500
2022-07-20T09:03+0500
экономика
исламский банкинг
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26338461_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7fd02a3642486b28299f509af7d9f612.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В ближайшее время в России могут узаконить исламский банкинг. Соответствующие законопроекты могут внести в Государственную думу уже до конца этой недели. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik рассказал заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.По словам Аитова, внедрять принципы исламского финансирования в России предлагали уже давно, но до недавнего времени активных действий в этом направлении не было.Исламские финансы (англ. Islamic finance) — это финансовая деятельность, основанная на принципах исламского права — шариата. Основные принципы исламской финансовой системы:Как поясняет эксперт, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, пользователей в исламском банкинге привлекает в первую очередь ипотека.При этом, по словам эксперта, в России исламский банкинг может вызвать интерес не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий, поскольку все новое всегда интересно, да и банки поначалу будут предлагать очень привлекательные условия.Кроме того, доллар и евро сейчас перестали быть надежными платежными валютами, и на Ближнем Востоке многие хотели бы замкнуть часть финансовых потоков на Россию, считает эксперт. До 2017 года Bloomberg оценивал исламские финансы в России в $11 млрд, сейчас же эта цифра может достичь $20-30 млрд. А в долгосрочной перспективе в пользу исламских финансов сыграет демография – в стране растет мусульманское население. И это не мигранты, в семьях российских мусульман увеличивается количество детей, подчеркнул Разуваев.Схожее мнение высказал и сооснователь первого в Узбекистане социального проекта "Исламские финансы" и консалтинговой компании Islamic Business and Finance Жахонгир Имамназаров.Для самого Узбекистана исламское финансирование – также перспективное направление, и его развитие активно обсуждается. Исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой страны совместно с ПРООН, показало, что 38% опрошенных представителей бизнеса и 56% частных лиц не берут кредиты в традиционных банках из-за религиозных убеждений. Но для того чтобы исламский банкинг мог прийти в страну, нужно подготовить правовую базу, считает эксперт.Читайте также: В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26338461_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_806d3589fddaccd1d6b40410a7df1ce0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
исламский банкинг, россия, узбекистан
Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг. Каковы принципы исламского финансирования и чем оно отличается от традиционного "европейского", в интервью Sputnik рассказали эксперты.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik.
В ближайшее время в России могут узаконить исламский банкинг. Соответствующие законопроекты могут внести в Государственную думу уже до конца этой недели. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik
рассказал заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
По словам Аитова, внедрять принципы исламского финансирования в России предлагали уже давно, но до недавнего времени активных действий в этом направлении не было.
"Из-за влияния санкционных ограничений появилась потребность в более активном сотрудничестве со странами исламского мира. Изменилось и отношение Центробанка России к теме…Ожидается, что исламским банкингом в России будут заниматься некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Они будут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского банкинга проекты на партнерских началах", — пояснил он.
Исламские финансы (англ. Islamic finance) — это финансовая деятельность, основанная на принципах исламского права — шариата. Основные принципы исламской финансовой системы:
запрещено давать ссуды под проценты;
недопустимы неясностей в сделках, неоправданный или чрезмерный риск в бизнесе;
запрещены спекулятивные операции;
запрещены азартные игры и финансирование, в том числе выпуск лотерей, организация казино, ставки на букмекерских конторах и т. д. В современном мире к такого рода запрещенным сделкам относятся деривативы, опционы, фьючерсы, договоры страхования и хеджирования, спекулятивная игра на бирже или в казино;
недопустимо финансировать запрещенные виды бизнеса (в том числе производство алкоголя, табака, свинины). Исламская финансовая система также запрещает инвестиции, которые могут принести вред людям или окружающей среде;
бизнес-партнеры обязаны разделять прибыли и убытки;
ценные бумаги должны быть обеспечены реальными активами.
Как поясняет эксперт, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, пользователей в исламском банкинге привлекает в первую очередь ипотека.
"Исламский банкинг – это прежде всего исламская ипотека, когда вы не платите процент по кредиту, а просто приобретаете квартиру дороже рынка. Причем обычно приобретение происходит через связанную с банком фирму по недвижимости", — рассказал он.
При этом, по словам эксперта, в России исламский банкинг может вызвать интерес не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий, поскольку все новое всегда интересно, да и банки поначалу будут предлагать очень привлекательные условия.
"В плане исламских финансов лидером по инновациям будет Татарстан, они давно этого хотели. Плюс Татарстан – одна из самых значимых исламских республик в составе России. Но все активно обсуждается и в Москве, и вопросы исламских финансов тоже, как и привлечение инвестиций", — сказал Разуваев.
Кроме того, доллар и евро сейчас перестали быть надежными платежными валютами, и на Ближнем Востоке многие хотели бы замкнуть часть финансовых потоков на Россию, считает эксперт. До 2017 года Bloomberg оценивал исламские финансы в России в $11 млрд, сейчас же эта цифра может достичь $20-30 млрд. А в долгосрочной перспективе в пользу исламских финансов сыграет демография – в стране растет мусульманское население. И это не мигранты, в семьях российских мусульман увеличивается количество детей, подчеркнул Разуваев.
Схожее мнение высказал и сооснователь первого в Узбекистане социального проекта "Исламские финансы" и консалтинговой компании Islamic Business and Finance Жахонгир Имамназаров.
"В настоящее время в России живут и работают миллионы мусульман из разных стран, в том числе из Узбекистана, они тоже являются потенциальными клиентами исламских финансовых институтов. Также российские банки могут открыть "исламские" филиалы своих банков в Узбекистане", — считает он.
Для самого Узбекистана исламское финансирование – также перспективное направление, и его развитие активно обсуждается. Исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой страны совместно с ПРООН, показало, что 38% опрошенных представителей бизнеса и 56% частных лиц не берут кредиты в традиционных банках из-за религиозных убеждений. Но для того чтобы исламский банкинг мог прийти в страну, нужно подготовить правовую базу, считает эксперт.
"В отличие от России, в Узбекистане пока нет соответствующего законодательства, не хватает ученых и специалистов, однако есть большая потребность среди бизнеса, населения и даже среди финансовых институтов", — подчеркнул он.