https://uz.sputniknews.ru/20220720/kak-mojet-razvivatsya-islamskiy-banking-v-uzbekistane-i-rossii--eksperty-26338970.html

Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты

Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты

В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг. Каковы принципы исламского финансирования и чем оно отличается от традиционного "европейского", в интервью Sputnik рассказали эксперты.

2022-07-20T09:03+0500

2022-07-20T09:03+0500

2022-07-20T09:03+0500

экономика

исламский банкинг

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. В ближайшее время в России могут узаконить исламский банкинг. Соответствующие законопроекты могут внести в Государственную думу уже до конца этой недели. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik рассказал заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.По словам Аитова, внедрять принципы исламского финансирования в России предлагали уже давно, но до недавнего времени активных действий в этом направлении не было.Исламские финансы (англ. Islamic finance‎) — это финансовая деятельность, основанная на принципах исламского права — шариата. Основные принципы исламской финансовой системы:Как поясняет эксперт, член Наблюдательного совета российской Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, пользователей в исламском банкинге привлекает в первую очередь ипотека.При этом, по словам эксперта, в России исламский банкинг может вызвать интерес не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий, поскольку все новое всегда интересно, да и банки поначалу будут предлагать очень привлекательные условия.Кроме того, доллар и евро сейчас перестали быть надежными платежными валютами, и на Ближнем Востоке многие хотели бы замкнуть часть финансовых потоков на Россию, считает эксперт. До 2017 года Bloomberg оценивал исламские финансы в России в $11 млрд, сейчас же эта цифра может достичь $20-30 млрд. А в долгосрочной перспективе в пользу исламских финансов сыграет демография – в стране растет мусульманское население. И это не мигранты, в семьях российских мусульман увеличивается количество детей, подчеркнул Разуваев.Схожее мнение высказал и сооснователь первого в Узбекистане социального проекта "Исламские финансы" и консалтинговой компании Islamic Business and Finance Жахонгир Имамназаров.Для самого Узбекистана исламское финансирование – также перспективное направление, и его развитие активно обсуждается. Исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой страны совместно с ПРООН, показало, что 38% опрошенных представителей бизнеса и 56% частных лиц не берут кредиты в традиционных банках из-за религиозных убеждений. Но для того чтобы исламский банкинг мог прийти в страну, нужно подготовить правовую базу, считает эксперт.Читайте также: В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС

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исламский банкинг, россия, узбекистан