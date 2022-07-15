https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-tashkente-odobryat-programmu-stimulirovaniya-promyshlennoy-kooperatsii-v-ramkax-shos-26221344.html

В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС

В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.

2022-07-15T13:40+0500

2022-07-15T13:40+0500

2022-07-15T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министры промышленности стран-членов ШОС планируют одобрить программу стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.По словам заместитела генсека ШОС, под председательством Узбекистана был рассмотрен ряд проекто и документов в области промышленного сотрудничества.Известно, что актуальным остается вопрос создания единого банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС. Работу над этим будут проводить эксперты из соответствующих ведомств.Положение о создании "Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС" и концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики до 2035 года также рассмотрят в ходе заседания.Читайте также:

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