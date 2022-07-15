https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-tashkente-odobryat-programmu-stimulirovaniya-promyshlennoy-kooperatsii-v-ramkax-shos-26221344.html
В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС
В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.
2022-07-15T13:40+0500
2022-07-15T13:40+0500
2022-07-15T13:40+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министры промышленности стран-членов ШОС планируют одобрить программу стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.По словам заместитела генсека ШОС, под председательством Узбекистана был рассмотрен ряд проекто и документов в области промышленного сотрудничества.Известно, что актуальным остается вопрос создания единого банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС. Работу над этим будут проводить эксперты из соответствующих ведомств.Положение о создании "Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС" и концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики до 2035 года также рассмотрят в ходе заседания.Читайте также:
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ташкент, шос, промышленность
В Ташкенте одобрят программу стимулирования промышленной кооперации в рамках ШОС
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Министры промышленности стран-членов ШОС планируют одобрить программу стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ШОС Сухаэль Хан.
По словам заместитела генсека ШОС, под председательством Узбекистана был рассмотрен ряд проекто и документов в области промышленного сотрудничества.
"Одним из таких документов, который планируют одобрить в ходе сегодняшнего заседания, является проект программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами государств-членов ШОС", - передает слова заместителя генерального секретаря ШОС корреспондент Sputnik.
Известно, что актуальным остается вопрос создания единого банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС. Работу над этим будут проводить эксперты из соответствующих ведомств.
Положение о создании "Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС" и концепцию сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики до 2035 года также рассмотрят в ходе заседания.