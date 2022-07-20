Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, Россия посмотрит выгодно ли ей это
© Sputnik / Пресс-служба МИД Монголии / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, архивное фото
© Sputnik / Пресс-служба МИД Монголии/
Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью Маргарите Симоньян.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Если Европейский Союз изменит позицию и предложит России восстановить отношения, то необходимо будет смотреть, выгодно ли это российской стороне. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: "Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения", - я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - подчеркнул Лавров.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства усомнился в заинтересованности Европы в разрыве отношений с Россией.
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