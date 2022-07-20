https://uz.sputniknews.ru/20220720/lavrov-esli-es-predlojit-vosstanovit-otnosheniya-rossiya-posmotrit-vygodno-li-ey-eto-26366519.html

Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, Россия посмотрит выгодно ли ей это

Лавров: если ЕС предложит восстановить отношения, Россия посмотрит выгодно ли ей это

Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью Маргарите Симоньян.

2022-07-20T17:46+0500

2022-07-20T17:46+0500

2022-07-20T17:46+0500

россия

сергей лавров

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россия

отношения

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Если Европейский Союз изменит позицию и предложит России восстановить отношения, то необходимо будет смотреть, выгодно ли это российской стороне. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства усомнился в заинтересованности Европы в разрыве отношений с Россией.Читайте также:

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сергей лавров, ес, россия, отношения