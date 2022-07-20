https://uz.sputniknews.ru/20220720/mirziyoev-podpisal-ukaz-o-dosrochnom-prekraschenii-deystviya-chp-v-karakalpakstane-26379332.html
Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в Каракалпакстане
Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в Каракалпакстане
Президент рассмотрел обращение депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.
2022-07-20T21:19+0500
2022-07-20T21:19+0500
2022-07-20T21:19+0500
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каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Сообщается, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод. Таким образом, действие чрезвычайного положения в Каракалпакстане завершится с 5.00 часов 21 июля 2022 года.Указ президента направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса республики. Контроль за исполнением возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Виктора Махмудова.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, каракалпакстан, указ, чп, президент, депутаты
Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в Каракалпакстане
Президент рассмотрел обращение депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана. Об этом сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
Сообщается, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод. Таким образом, действие чрезвычайного положения в Каракалпакстане завершится с 5.00 часов 21 июля 2022 года.
Указ президента направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса республики. Контроль за исполнением возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Виктора Махмудова.