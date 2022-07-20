https://uz.sputniknews.ru/20220720/putin-oboshel-baydena-na-blijnem-vostoke-26371473.html

Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке

Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке

Минувшие семь дней стали одними из самых насыщенных как для мировой, так и для ближневосточной политики за последние годы.

2022-07-20T21:42+0500

2022-07-20T21:42+0500

2022-07-20T21:42+0500

колумнисты

владимир путин

джо байден

ближний восток

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Причина проста: Владимир Путин и Джо Байден посетили региональные центры силы, между которыми существуют целые комплексы проблем и противоречий. Российский лидер побывал в Иране, а финальной точкой поездки американского президента стала Саудовская Аравия, пишет колумнист РИА Новости Давид Нармания.Если коротко, то итоги дипломатического противостояния, разворачивавшегося на глазах у всего мира, можно выразить в двух видео:Это раз. Протокольной службе американского президента пришлось идти на вот такие ухищрения, чтобы президента не обвиняли в том, что он пожал руку тому, кого еще недавно называл чуть ли не убийцей. Дескать, "так, кулачок отбил".Это два.Но, конечно же, они не передают всей глубины отличий этих двух вояжей. Поэтому рассмотрим их детальнее.Вчерашняя поездка Владимира Путина представляла собой сжатое, но оттого не менее насыщенное мероприятие — за день он встретился с рахбаром Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом исламской республики Ибрагимом Раиси и своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Обсуждался целый спектр важных региональных и глобальных проблем: от угрозы голода до урегулирования сирийского кризиса.Ключевым моментом встречи стал отдельно упомянутый пункт итогового коммюнике, где утверждается, что стороны признают и поддерживают суверенитет Дамаска. Что особенно важно: участники едины в том, что США должны покинуть Заевфратье. Эти территории контролируются курдами, и именно там американские компании добывают нефть — еще один привет Белому дому и его борьбе с ростом цен на топливо.Открытым остается вопрос о проведении турецкой спецоперации против курдов на севере страны. Эрдоган выразил надежду на то, что Москва и Тегеран поддержат действия Анкары, но лидеры России и Ирана никак это не комментировали. Хотя намек во фразе про "реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма" едва ли остался незамеченным.При этом лидеры трех стран успели поделиться мнениями и по вопросам двусторонних отношений. С Ираном обсуждались амбициозные инфраструктурные проекты, в том числе маршрут "Север — Юг", который предполагает создание большого сухопутного транспортного коридора из России к Персидскому заливу и Индии. Помимо этого, Москва и Тегеран намерены и дальше укреплять интеграционные процессы — только за прошедшие полгода товарооборот между странами вырос на 40 процентов.Со своим турецким коллегой российский лидер обсуждал проблему экспорта зерна. Путин обозначил, что его вывоз с территории Украины возможен только при условии снятия санкций с поставок из России, и Запад до сих пор, по его словам, не высказал своих возражений по этому поводу.Вчерашние мероприятия в Тегеране стали выразительным ответом на турне американского президента по Ближнему Востоку на прошлой неделе.Цель визита Джо Байдена была примерно следующей: договориться об урегулировании арабо-израильского противостояния и под этим соусом обострить ситуацию в и без того непростых отношениях Саудовской Аравии и Ирана, но главное — добиться от Эр-Рияда увеличения добычи нефти и поставок топлива в США.Байден не просто не смог выполнить стоявшую перед ним задачу, визит просто можно назвать позорным.О том, как проходили переговоры за закрытыми дверьми, стороны рассказывают почти противоположные вещи. Байден настаивает, что назвал Мухаммеда бин Салмана ответственным за убийство Джамаля Хашукджи. В Эр-Рияде же утверждают, что события развивались, мягко говоря, несколько иначе. По словам государственного министра Саудовской Аравии по иностранным делам Аделя аль-Джубейра, американский лидер назвал убийство журналиста проблемой, на что получил ответ, что преступление расследовано, а виновные — наказаны. После этого разговор перешел к другой теме.При этом сам Мухаммед бин Салман буквально отчитал Вашингтон за попытки навязывания своих ценностей различным странам по всему миру и отсутствие уважения к их традициям партнеров.Что ж, западная торговля ценностями уже давно перестала кого-то удивлять, в этом эпизоде скорее забавляет показательная нелепость попыток американской администрации усадить Байдена на два стула — он падает с обоих.Поездка на поклон не принесла ожидаемого снижения цен на бензин, из-за которого демократы рискуют проиграть промежуточные выборы в ноябре, а самому Байдену светит импичмент. Саудовская Аравия подчеркнула, что готова поднять производство до 13 миллионов баррелей в сутки — сейчас этот показатель немного превышает 10,5 миллиона, — поскольку это предел нынешних мощностей королевства. При этом в мае говорилось, что таких цифр можно будет достичь только к 2027 году. Более того, в Эр-Рияде не скрывали, что остаются верны сделке ОПЕК+ и любое увеличение квот будут согласовывать с ее участниками в начале августа — в том числе с Россией.И здесь хочется обратить внимание на одну небольшую, но очень примечательную деталь. Как только завершилась первая встреча Байдена с Мухаммедом бин Салманом, в Москве по инициативе Эр-Рияда встретились спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии Абдулрахман Аль-Ахмед. В коротком сообщении на сайте министерства отмечается, что стороны сверили часы по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. И вот в случайность такого рода совпадений верится с трудом.Такое обилие тем и важных вопросов на повестке дня обнажает различия в подходах Москвы и Вашингтона к Ближнему Востоку. Сам Байден заявлял, что США не готовы уходить отсюда, чтобы вакуум не заполнили Россия и Китай. Если смахнуть с этой фразы высокомерно-дипломатичный налет, то означает она примерно следующее: "Аборигены, мы никому вас не уступим, и намерены, как и прежде, распоряжаться вами".В Кремле и на Смоленской площади, в свою очередь, понимают все тонкости ближневосточных противоречий и с ювелирной точностью ищут и находят компромиссы, которые устроили бы не только Москву, но и главных игроков в регионе. Тем самым Россия дает понять: она здесь надолго. И на Ближнем Востоке понимают, кто несет им мир, а кто — меч.

ближний восток

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Давид Нармания

Давид Нармания

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Давид Нармания

владимир путин, джо байден, ближний восток