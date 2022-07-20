https://uz.sputniknews.ru/20220720/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kyrgyzstan-26364915.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан

В Чолпон-Ате пройдет консультативная встреча глав государств ЦА.

2022-07-20T16:41+0500

2022-07-20T16:41+0500

2022-07-20T16:41+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

встреча

глава государства

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Чолпон-Ату в среду. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, Мирзиёев посетит Кыргызстан по приглашению президента Садыра Жапарова, где 20-21 июля примет участие в мероприятиях очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Известно, что во встрече также примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.В ее рамках планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, глава государства, центральная азия