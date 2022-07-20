https://uz.sputniknews.ru/20220720/shavkat-mirziyoev-provedet-otkrytyy-dialog-s-predprinimatelyami-26356340.html
Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
Президент Узбекистана намерен провести второй открытый диалог с представителями бизнеса. В первый раз глава государства провел подобное мероприятие ровно года назад.
2022-07-20T12:57+0500
2022-07-20T12:57+0500
2022-07-20T12:57+0500
экономика
шавкат мирзиёев
предприниматели
президент
узбекистан
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20165347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bd262a9e7862b75c36b92401989c512f.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана проведет второй открытый диалог с представителями бизнеса страны, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.Как отмечается, он пройдет 20 августа — в день предпринимателей.Торгово-промышленной палатой, министерством инвестиций и внешней торговли и бизнес-омбудсменом начат прием обращений. Подать их можно, позвонив по короткому номеру 1094.Первую подобную встречу глава государства провел ровно год назад — 20 августа 2021 года. Тогда же он предложил объявить эту дату Днем предпринимателей в Узбекистане.Участие в дискуссии приняли около 10 тыс представителей реального сектора экономики. За месяц было собрано свыше 15 тыс обращений.На основании поданных предложений, тогда Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса. Среди них вопросы финансирования, совершенствования налоговой системы, порядка предоставления земель, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта и другое.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20165347_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e78cfee1475701b3b2b8eb2e2c1bff18.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, предприниматели, президент, узбекистан, бизнес
Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями
Президент Узбекистана намерен провести второй открытый диалог с представителями бизнеса. В первый раз глава государства провел подобное мероприятие ровно года назад.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана проведет второй открытый диалог с представителями бизнеса страны, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.
Как отмечается
, он пройдет 20 августа — в день предпринимателей.
Торгово-промышленной палатой, министерством инвестиций и внешней торговли и бизнес-омбудсменом начат прием обращений. Подать их можно, позвонив по короткому номеру 1094.
Первую подобную встречу глава государства провел ровно год назад — 20 августа 2021 года. Тогда же он предложил объявить эту дату Днем предпринимателей в Узбекистане.
Участие в дискуссии приняли около 10 тыс представителей реального сектора экономики. За месяц было собрано свыше 15 тыс обращений.
На основании поданных предложений, тогда Шавкат Мирзиёев предложил
семь направлений улучшения условий для бизнеса. Среди них вопросы финансирования, совершенствования налоговой системы, порядка предоставления земель, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта и другое.