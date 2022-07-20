https://uz.sputniknews.ru/20220720/shavkat-mirziyoev-provedet-otkrytyy-dialog-s-predprinimatelyami-26356340.html

Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями

Шавкат Мирзиёев проведет открытый диалог с предпринимателями

Президент Узбекистана намерен провести второй открытый диалог с представителями бизнеса. В первый раз глава государства провел подобное мероприятие ровно года назад.

2022-07-20T12:57+0500

2022-07-20T12:57+0500

2022-07-20T12:57+0500

экономика

шавкат мирзиёев

предприниматели

президент

узбекистан

бизнес

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент Узбекистана проведет второй открытый диалог с представителями бизнеса страны, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.Как отмечается, он пройдет 20 августа — в день предпринимателей.Торгово-промышленной палатой, министерством инвестиций и внешней торговли и бизнес-омбудсменом начат прием обращений. Подать их можно, позвонив по короткому номеру 1094.Первую подобную встречу глава государства провел ровно год назад — 20 августа 2021 года. Тогда же он предложил объявить эту дату Днем предпринимателей в Узбекистане.Участие в дискуссии приняли около 10 тыс представителей реального сектора экономики. За месяц было собрано свыше 15 тыс обращений.На основании поданных предложений, тогда Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса. Среди них вопросы финансирования, совершенствования налоговой системы, порядка предоставления земель, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта и другое.

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шавкат мирзиёев, предприниматели, президент, узбекистан, бизнес