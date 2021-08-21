https://uz.sputniknews.ru/20210821/shavkat-mirziyoev-predlojil-sem-napravleniy-uluchsheniya-usloviy-dlya-biznesa-20177065.html

Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса

Шавкат Мирзиёев предложил семь направлений улучшения условий для бизнеса

Теперь государство будет обеспечивать инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой новые промышленные зоны. На это в следующем году из бюджета выделят... 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T12:39+0500

2021-08-21T12:39+0500

2021-08-21T12:39+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

бизнес

предпринимательство

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Президент провел открытый диалог с предпринимателями и предложил проводить такие встречи регулярно, а 20 августа объявить Днем предпринимателей. Участие в дискуссии приняли около десяти тысяч представителей реального сектора экономики. Сбор вопросов по проблемам, волнующим предпринимателей был объявлен несколько месяцев назад. За это время поступило более 15 тысяч обращений.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев обозначил семь важных направлений для решения бизнес-проблем.Финансирование бизнесаСорок процентов обращений предпринимателей касаются финансирования бизнеса и финансово-кредитных вопросов. К примеру, многие кредиты выдаются под высокие проценты и на короткий срок, на невыгодных для предпринимателей условиях. Кроме того кредиты в иностранной валюте - это дополнительные расходы из-за роста курса.В этой связи определены меры по увеличению капитала банков. В следующем году финучреждения получат дополнительно 600 миллионов долларов от Фонда реконструкции и развития на рыночных принципах.На международных финансовых рынках будут размещены евробонды в национальной валюте в объеме 5 триллионов сумов. Вхождение на рынок Узбекистана зарубежных банков будет стимулироваться.Планируется предоставлять кредиты предпринимателям в сумах независимо от валюты, в которой банки привлекают ресурсы. Для этого при Минфине будет создана Компания по управлению валютных рисков с филиалами в регионах.Совершенствование налоговой системы и снижение налоговой нагрузкиПрезидент поручил создать дополнительные налоговые преференции, в частности:Согласно действующему порядку, предприниматели наряду с отчетностью должны обращаться в налоговые органы для взыскания разницы по налогу на добавленную стоимость. Глава государства поручил со следующего года внедрить порядок возврата НДС без дополнительных документов.Совершенствование порядка предоставления земельЕще одна проблема, которая беспокоит предпринимателей, — это выделение земли. По этому поводу к президенту поступило более 4 тысяч обращений.Естественно, многих предпринимателей беспокоит судьба земельных участков, на которых базируется их бизнес. Шавкат Мирзиёев отметил, что земельные участки, которые сейчас занимают эти предприятия, будут оформлены им в собственность.На сегодняшний день органы местного самоуправления задолжали 349 предпринимателям 123 миллиарда сумов за снос зданий и сооружений. Глава государства поручил хокимам областей до 1 сентября завершить все расчеты с предпринимателями и не оставить задолженности даже в один сум.Развитие инфраструктурыС начала следующего года государство будет полностью отвечать за подведение электросетей, газопроводов, водоснабжения и дорожной инфраструктуры для проектов стоимостью выше 200 миллиардов сумов. Сегодня этот порядок распространяется только на проекты иностранных инвесторов на сумму более 50 миллионов долларов.Кроме того, в течение ближайших двух лет по всей стране будут созданы еще 200 промышленных зон, которые государство обеспечит инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой. На это в следующем году из бюджета выделят 2 триллиона сумов.Другая проблема, на которую жалуются предприниматели, заключается в том, что для малых предприятий предъявляются те же требования по подключению к электросетям, что и для крупных.В связи с этим с начала следующего года подключение к электросетям будет полностью осуществляться через электронную платформу, и все процессы будут объединены. Срок подключения предпринимателей к электросети будет определен 10 днями для мощностей до 20 киловатт и 20 днями для 50 киловатт. Если энергоснабжающее предприятие не завершит работы в срок, оно будет выплачивать предпринимателям компенсацию.Поддержка предприятий-экспортеровВ прошлом году во время пандемии для текстильных предприятий была введена процедура возврата НДС без ожидания поступления валютной выручки от экспорта. Отныне эта процедура будет применяться в отношении дисциплинированных экспортеров из всех отраслей.Предприятия, которые экспортируют за год продукцию более чем на 20 миллионов долларов в год, получат льготные кредиты на сумму до 5 миллионов долларов.Отмечалось, что сегодня на импорт некоторых видов сырья установлены высокие таможенные пошлины. В результате продукцию дешевле импортировать, чем производить. В связи с этим правительству поручено снизить ставки ввозных пошлин на сырье и полуфабрикаты.Транспортно-логистическая сфераЛьготы на ввоз грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов будут продлены еще на 3 года, до 1 января 2025 года.Упрощение процедур ведения бизнесаДано множество указаний касательно сокращения вмешательства в коммерческую деятельность и облегчению процесса получения субсидий. Со следующего года, прием заявок на получение субсидий будет осуществляться по принципу "единого окна", а число госучреждений, участвующих в этой процедуре сократится в 2-3 раза.Оформление разрешительных документов для начала предпринимательской деятельности также будет проходить в режиме "онлайн". До конца текущего года число лицензий и разрешений сократится как минимум на 30 процентов.С 1 ноября отменят действующие ограничения на использование современных индукционных печей, соответствующих все техническим требованиям.За последние несколько лет для бизнеса были отменены 114 лицензий и разрешений, по 33 видам деятельности внедрен уведомительный порядок. Упрощены процедуры получения разрешений и в среднем в 2 раза сокращены сроки их выдачи. Отменены лишние проверки, сняты ограничения, связанные с оборотом наличных денег, валюты и сырья.Число предпринимателей, ввиду таких условий, выросло почти втрое.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/banki-uzbekistana-v-2022-m-vypustyat-evrobondy-na-470-mln-v-natsvalyute--mirziyoev-20165185.html

https://uz.sputniknews.ru/20210813/malyy-i-sredniy-biznes-uzbekistana-otsifruyut-i-vyvedut-na-mejdunarodnyy-rynok-20072023.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, бизнес, предпринимательство, предприниматели