Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220720/silnyy-lesnoy-pojar-vspyxnul-na-severe-attiki--video-26349575.html
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
В тушении участвуют сотни спасателей, десятки самолетов и вертолетов.
2022-07-20T11:33+0500
2022-07-20T11:33+0500
в мире
пожар
лес
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26349983_0:87:947:620_1920x0_80_0_0_9834335a19abbf0a1fb4eca216b68eaf.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Масштабный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.Сообщается, что очаги возгорания тушат 11 самолетов и пять вертолетов, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных) и 22 машины.Кроме того, ликвидировать огонь помогает большой отряд пожарных-добровольцев и водовозы местных муниципалитетов.До этого стало известно, что население нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.Читайте также:Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
греция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26349983_3:0:944:706_1920x0_80_0_0_2bbf71c0425e8d121481cf471e19cd27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожар, лес, греция

Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео

11:33 20.07.2022
© SputnikСильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики в Греции
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики в Греции - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По данным местных властей, в тушении возгорания участвуют сотни спасателей, в том числе из Румынии, десятки самолетов и вертолетов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Масштабный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.
Сообщается, что очаги возгорания тушат 11 самолетов и пять вертолетов, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных) и 22 машины.
Кроме того, ликвидировать огонь помогает большой отряд пожарных-добровольцев и водовозы местных муниципалитетов.
До этого стало известно, что население нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.
Читайте также:
Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0