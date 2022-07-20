https://uz.sputniknews.ru/20220720/silnyy-lesnoy-pojar-vspyxnul-na-severe-attiki--video-26349575.html
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
В тушении участвуют сотни спасателей, десятки самолетов и вертолетов.
2022-07-20T11:33+0500
2022-07-20T11:33+0500
2022-07-20T11:33+0500
в мире
пожар
лес
греция
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Масштабный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Греции.Сообщается, что очаги возгорания тушат 11 самолетов и пять вертолетов, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных) и 22 машины.Кроме того, ликвидировать огонь помогает большой отряд пожарных-добровольцев и водовозы местных муниципалитетов.До этого стало известно, что население нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.Читайте также:Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
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пожар, лес, греция
Сильный лесной пожар вспыхнул на севере Аттики — видео
По данным местных властей, в тушении возгорания участвуют сотни спасателей, в том числе из Румынии, десятки самолетов и вертолетов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Масштабный лесной пожар возник в горном районе Дау Пендели на севере Аттики в Греции. Об этом передает РИА Новости
со ссылкой на пожарную службу Греции.
Сообщается, что очаги возгорания тушат 11 самолетов и пять вертолетов, а также 78 спасателей (включая 28 румынских пожарных) и 22 машины.
Кроме того, ликвидировать огонь помогает большой отряд пожарных-добровольцев и водовозы местных муниципалитетов.
До этого стало известно, что население нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле — лесных пожаров.