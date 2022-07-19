https://uz.sputniknews.ru/20220719/devochka-spasla-godovalyx-bratev-iz-goryaschego-doma-26323353.html

Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома

Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома

В Казахстане 12-летний подросток вытащила близнецов из горящего дома.

2022-07-19T15:34+0500

2022-07-19T15:34+0500

2022-07-19T15:34+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Мария Саворовская, женщина с тремя детьми из Шымкента, сообщила, как ее дочь спасла двух своих годовалых братьев-близнецов, передает Sputnik Казахстан.Возгорание в доме в дачном массиве Кайнарбулак, где проживала семья, случилось поздно вечером 15 июля.Как рассказала Саворовская, они вместе с мужем уложили детей спать, а сами отошли к соседям за молоком.Вскоре дочь обратила внимание, что в комнате, где спали двое ее младших братьев, загорелось кресло. Девочка не смогла потушить огонь, в итоге она по очереди вынесла своих братьев на улицу.Локализовать возгорание с помощью соседей удалось еще до приезда службы пожаротушения. Это, кстати, предотвратило трагедию. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. А причиной пожара, как считает Саворовская, могло стать замыкание электропроводки в кондиционере.На данный момент семья находится во временном жилье, которое дал им неравнодушный к беде молодой мужчина. Он же обеспечил их продуктами на первое время.Читайте также:Как прошел первый день выставки InnoWeek – 2022 в Андижане

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казахстан, девочка, пожар