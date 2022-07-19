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Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
В Казахстане 12-летний подросток вытащила близнецов из горящего дома.
2022-07-19T15:34+0500
2022-07-19T15:34+0500
2022-07-19T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Мария Саворовская, женщина с тремя детьми из Шымкента, сообщила, как ее дочь спасла двух своих годовалых братьев-близнецов, передает Sputnik Казахстан.Возгорание в доме в дачном массиве Кайнарбулак, где проживала семья, случилось поздно вечером 15 июля.Как рассказала Саворовская, они вместе с мужем уложили детей спать, а сами отошли к соседям за молоком.Вскоре дочь обратила внимание, что в комнате, где спали двое ее младших братьев, загорелось кресло. Девочка не смогла потушить огонь, в итоге она по очереди вынесла своих братьев на улицу.Локализовать возгорание с помощью соседей удалось еще до приезда службы пожаротушения. Это, кстати, предотвратило трагедию. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. А причиной пожара, как считает Саворовская, могло стать замыкание электропроводки в кондиционере.На данный момент семья находится во временном жилье, которое дал им неравнодушный к беде молодой мужчина. Он же обеспечил их продуктами на первое время.Читайте также:Как прошел первый день выставки InnoWeek – 2022 в Андижане
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казахстан, девочка, пожар
Девочка спасла годовалых братьев из горящего дома
В Казахстане 12-летний подросток вытащила годовалых близнецов из загоревшегося помещения.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Мария Саворовская, женщина с тремя детьми из Шымкента, сообщила, как ее дочь спасла двух своих годовалых братьев-близнецов, передает Sputnik Казахстан
.
Возгорание в доме в дачном массиве Кайнарбулак, где проживала семья, случилось поздно вечером 15 июля.
Как рассказала Саворовская, они вместе с мужем уложили детей спать, а сами отошли к соседям за молоком.
Вскоре дочь обратила внимание, что в комнате, где спали двое ее младших братьев, загорелось кресло. Девочка не смогла потушить огонь, в итоге она по очереди вынесла своих братьев на улицу.
"Хватала детей на руки и вытаскивала их из дома. Еще потом говорит мне: "Мамочка, извини, я когда братика вытащила, на земле его оставила. Потому что надо было бежать дальше, извини". Я, честно говоря, сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать. Потом после всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей. Но мы потом детей отвели к соседке, не говорили, что сгорел дом полностью", — рассказала Мария Саворовская.
Локализовать возгорание с помощью соседей удалось еще до приезда службы пожаротушения. Это, кстати, предотвратило трагедию. Если бы огонь добрался до ванной комнаты, где стоял газовый баллон, дом взлетел бы на воздух. А причиной пожара, как считает Саворовская, могло стать замыкание электропроводки в кондиционере.
"Кондиционер прям над креслом висел. Я думаю, что замкнула проводка. А диван и кресло, там внутри синтепон наполнитель, он вообще быстро загорается. Мы приехали, увидели, что в окне все полыхает. Стали поливать из шланга, у нас еще бескаркасный бассейн есть — быстро-быстро поливали водой. ДЧС приехали быстро, но уже все потушили к тому времени", - добавила женщина.
На данный момент семья находится во временном жилье, которое дал им неравнодушный к беде молодой мужчина. Он же обеспечил их продуктами на первое время.