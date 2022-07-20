https://uz.sputniknews.ru/20220720/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-26345788.html
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-07-20T09:45+0500
2022-07-20T09:45+0500
2022-07-20T09:45+0500
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25363661_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4b9c6c39b61152456893d756da28ad02.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Днем на территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет. Местами ветер усилится до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. По предгорной и горной территории Ферганской долины возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. Температура воздуха составит 38-43 градуса, по югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов. В Ташкенте будет солнечно. Максимальная температура не превысит отметки 39-41 градуса. По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 30-35 градусов.Читайте также:В Ахсикенте найдены древние настенные росписи
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25363661_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96673819410e2f85802114da6def21b7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода
Синоптики сообщили о погоде на сегодня
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Днем на территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет
.
Местами ветер усилится до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.
По предгорной и горной территории Ферганской долины возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. Температура воздуха составит 38-43 градуса, по югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов.
В Ташкенте будет солнечно. Максимальная температура не превысит отметки 39-41 градуса.
По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 30-35 градусов.