https://uz.sputniknews.ru/20220720/sinoptiki-soobschili-o-pogode-na-segodnya-26345788.html

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

Синоптики сообщили о погоде на сегодня

О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.

2022-07-20T09:45+0500

2022-07-20T09:45+0500

2022-07-20T09:45+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Днем на территории Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет. Местами ветер усилится до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. По предгорной и горной территории Ферганской долины возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. Температура воздуха составит 38-43 градуса, по югу и пустынной зоне местами до 44-45 градусов. В Ташкенте будет солнечно. Максимальная температура не превысит отметки 39-41 градуса. По горным районам республики осадков не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха составит 30-35 градусов.Читайте также:В Ахсикенте найдены древние настенные росписи

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