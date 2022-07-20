https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-axsikente-naydeny-drevnie-nastennye-rospisi-26333375.html
В Ахсикенте найдены древние настенные росписи
В Ахсикенте найдены древние настенные росписи
На территории городища продолжаются археологические работы.
2022-07-20T07:29+0500
2022-07-20T07:29+0500
2022-07-20T07:29+0500
культура
археологические раскопки
артефакты
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Исследователи Национального археологического центра Академии наук Узбекистана обнаружили на территории городища Ахсикент в Наманганской области настенные росписи периода Караханидского государства. Об этом сообщает ИА "Дуне".Также в ходе исследований специалисты обнаружили древние гравюры, вырезанные по алебастру и глине.Отмечается, что такие находки впервые замечены на территории Ферганской долины.Ранее в пещере Хатак на территории Сурханского заповедника ученые обнаружили пещеру, в которой жили неандертальцы. Специалисты восстановили полную картину жизни и быта неандертальской семьи – останки растительного и животного происхождения, каменные орудия труда, кострище с пеплом.Читайте также:В Бухаре обнаружили древние пещеры — фотоВ Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов
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археологические раскопки, артефакты
В Ахсикенте найдены древние настенные росписи
На территории одного из древнейших городов продолжаются археологические работы.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Исследователи Национального археологического центра Академии наук Узбекистана обнаружили на территории городища Ахсикент в Наманганской области настенные росписи периода Караханидского государства. Об этом сообщает ИА "Дуне
".
Также в ходе исследований специалисты обнаружили древние гравюры, вырезанные по алебастру и глине.
Отмечается, что такие находки впервые замечены на территории Ферганской долины.
Ранее в пещере Хатак на территории Сурханского заповедника ученые обнаружили
пещеру, в которой жили неандертальцы. Специалисты восстановили полную картину жизни и быта неандертальской семьи – останки растительного и животного происхождения, каменные орудия труда, кострище с пеплом.