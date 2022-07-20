https://uz.sputniknews.ru/20220720/ukraina-siriya-energoresursy--glavnoe-iz-rechi-putina-po-itogam-sammita-v-irane-26373968.html

Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране

Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране

Российский лидер посетил с государственным визитом Тегеран, где встретился с руководством Ирана и Турции. Общаясь с журналистами после саммита, Владимир Путин затронул ключевые вопросы мировой повестки.

2022-07-20T20:36+0500

2022-07-20T20:36+0500

2022-07-20T20:36+0500

россия

владимир путин

иран

турция

саммит

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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне побывал в Тегеране, где встретился с лидерами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.По итогам трехстороннего саммита российский лидер пообщался с журналистами и затронул ключевые темы современной мировой политики и экономики.В первую очередь российский президент выразил благодарность Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ за предложение быть посредниками в переговорах с Киевом.Однако, у самого Киева нет желания выполнять договоренности с Москвой, подчеркнул российский лидер.Коснулся Владимир Путин и ситуации в Сирии. По словам президента, у России есть некоторые расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заефратье, но он считает, что регион необходимо полностью передать под контроль Дамаска, чтобы обеспечить долговременную устойчивую ситуацию.Между тем, совместные усилия трех стран привели к тому, что хребет международному терроризму в Сирии переломан, считает глава государства.При этом российский лидер подчеркнул, что США должны перестать грабить Сирию, незаконно выкачивая из нее нефть.Западные санкции загоняют сирийцев за черту бедности, подчеркнул Владимир Путин. Он также потребовал, чтобы вся гуманитарная помощь Сирии шла через официальные местные власти.Говорил Путин и на одну из самых актуальных тем современной политики и экономики: обеспечение энергоресурсами. В частности, по его словам, ограничение покупки нефти из России приведут к такой же ситуации, которая сложилась с природным газом – цены на нефть взлетят "до небес". При этом рост цен на углеводороды Путин связал с непродуманной политикой Запада.Поэтому обвинения в адрес "Газпрома" безосновательны. Запад сам закрыл энергомаршруты, а компания готова качать столько газа, сколько необходимо. Как отметил президент, Украина по политическим соображениям закрыла один из таких маршрутов – через ГИС "Сохрановка"."Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", - сказал Путин.Что касается еще одного газового маршрута – "Северного потока 2", то половину объема Россия сняла для внутреннего потребления, о чем европейцев предупреждали заранее, и запустить его сразу невозможно, даже если Запад этого захочет.Что касается совместных проектов "астанинской тройки", Владимир Путин заверил, что Россия готова содействовать в строительстве железнодорожного отрезка "Решт-Астара", который свяжет в единую транспортную сеть железные дороги РФ, Ирана, Азербайджана и Индии.В рамках однодневного визита в Тегеран Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами.Читайте также: Раиси надеется, что визит Путина в Иран станет поворотным этапом

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владимир путин, иран, турция, саммит