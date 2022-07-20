Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Российский лидер посетил с государственным визитом Тегеран, где встретился с руководством Ирана и Турции. Общаясь с журналистами после саммита, Владимир Путин затронул ключевые вопросы мировой повестки.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне побывал в Тегеране, где встретился с лидерами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По итогам трехстороннего саммита российский лидер пообщался с журналистами и затронул ключевые темы современной мировой политики и экономики.
В первую очередь российский президент выразил благодарность Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ за предложение быть посредниками в переговорах с Киевом.
"Что касается усилий Турции, так же, как и предложений других стран - ну, например, Саудовская Аравия предлагает свое посредничество (в переговорах России и Украины), Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть - мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, благодарны за то, что они предоставляют свои возможности", - приводит слова Путина РИА Новости.
Однако, у самого Киева нет желания выполнять договоренности с Москвой, подчеркнул российский лидер.
"Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал он.
Коснулся Владимир Путин и ситуации в Сирии. По словам президента, у России есть некоторые расхождения с Турцией и Ираном по поводу способов стабилизации ситуации в Заефратье, но он считает, что регион необходимо полностью передать под контроль Дамаска, чтобы обеспечить долговременную устойчивую ситуацию.
Между тем, совместные усилия трех стран привели к тому, что хребет международному терроризму в Сирии переломан, считает глава государства.
"Работа в целом продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть: совместная работа этой "тройки" - Россия-Турция-Иран, - поиск и нахождение компромиссов и привели к тому, что свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями, и к тому, что все-таки хребет международному терроризму мы там переломили", - сказал он.
При этом российский лидер подчеркнул, что США должны перестать грабить Сирию, незаконно выкачивая из нее нефть.
"Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно", - сказал он.
Западные санкции загоняют сирийцев за черту бедности, подчеркнул Владимир Путин. Он также потребовал, чтобы вся гуманитарная помощь Сирии шла через официальные местные власти.
Говорил Путин и на одну из самых актуальных тем современной политики и экономики: обеспечение энергоресурсами. В частности, по его словам, ограничение покупки нефти из России приведут к такой же ситуации, которая сложилась с природным газом – цены на нефть взлетят "до небес". При этом рост цен на углеводороды Путин связал с непродуманной политикой Запада.
"Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран, отвечая на вопрос, справедливо ли Россию обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.
Поэтому обвинения в адрес "Газпрома" безосновательны. Запад сам закрыл энергомаршруты, а компания готова качать столько газа, сколько необходимо. Как отметил президент, Украина по политическим соображениям закрыла один из таких маршрутов – через ГИС "Сохрановка".
"Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из маршрутов - из двух маршрутов, которые идут по ее территории - она закрывает, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Взяли и закрыли по политическим соображениям", - сказал Путин.
Что касается еще одного газового маршрута – "Северного потока 2", то половину объема Россия сняла для внутреннего потребления, о чем европейцев предупреждали заранее, и запустить его сразу невозможно, даже если Запад этого захочет.
"Месяца полтора-два назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки", - сказал он.
Что касается совместных проектов "астанинской тройки", Владимир Путин заверил, что Россия готова содействовать в строительстве железнодорожного отрезка "Решт-Астара", который свяжет в единую транспортную сеть железные дороги РФ, Ирана, Азербайджана и Индии.
"Россия заинтересована, потому что с севера России, из Санкт-Петербурга мы будем прямо выходить в Персидский залив. Очень интересный и перспективный маршрут. Вопрос заключается в том, чтобы построить участок всего в 146 километров. Российская сторона готова это сделать, нам нужно договориться об условиях этого строительства", - отметил Путин.
В рамках однодневного визита в Тегеран Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами.