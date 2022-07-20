Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом ОтабековУзбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом Отабеков
В настоящее время двусторонний товарооборот составляет более $400 млн, в Узбекистане действуют около 400 предприятий с участием иранских инвестиций.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. У Ирана и Узбекистана появятся стартап-проекты на сумму $2 млн. Об этом сообщили сегодня на форуме "Узбекистан-Иранская наука и инновации", организованном Министерством инновационного развития совместно с Министерством науки, исследований и технологий Ирана.
На форуме обсуждались вопросы экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Ираном, передает корреспондент Sputnik.
В настоящее время двусторонний товарооборот составляет более $400 млн, в Узбекистане действуют около 400 предприятий с участием иранских инвестиций.
На форуме обсуждались вопросы экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Ираном, передает корреспондент Sputnik.
В настоящее время двусторонний товарооборот составляет более $400 млн, в Узбекистане действуют около 400 предприятий с участием иранских инвестиций.
© Sputnik/Дилислом ОтабековУзбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом Отабеков
Министр инновационного развития Ибрагим Абдурахманов рассказал о цели форума:
"В последние годы наше внимание обращено на формирование наукоемкой экономики и внедрение инноваций в жизнь простых людей в Иране. Именно поэтому мы наладили широкое сотрудничество с Ираном. Мы постараемся "навести мост" для всех предпринимателей в экономике через это сотрудничество".
Кроме того, министр рассказал об инвестировании в науку и технологии, расширении масштабов технологических исследований и развитии молодежного капитала.
© Sputnik/Дилислом ОтабековУзбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом Отабеков
"Глобальный инновационный индекс в Узбекистане отсутствовал, мы вернулись к нему и заняли 36 место в мире", — сказал министр Абдурахманов.
Сорен Саттари, вице-президент Исламской Республики Иран, рассказал о взаимном сотрудничестве:
"Мы готовы активно сотрудничать с Узбекистаном. При этом, мы обязательно будем использовать передовой мировой опыт. В Узбекистане большое внимание уделяется развитию инновационного предпринимательства, и мы его тоже поддерживаем".
На форуме отмечалось, что в Узбекистане реализованы инновационные проекты на сумму 1 трлн сумов, а этого пока недостаточно для экономики.
© Sputnik/Дилислом ОтабековУзбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом Отабеков
Участники мероприятия также предложили вовлекать частный сектор в научную деятельность и создавать новые рабочие места в инновационной сфере.
"В рамках форума был объявлен отбор стартап-проектов на сумму $2 млн между двумя странами. Их отберут в сентябре", - отметил Абдурахмонов.
Также стало известно, что инновационные проекты на сумму $90 млн создаются министерством в сотрудничестве с более чем 10 странами.
© Sputnik/Дилислом ОтабековУзбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн
© Sputnik/Дилислом Отабеков
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