https://uz.sputniknews.ru/20220720/uzbekistan-i-iran-sozdadut-startap-proekty-na-summu-2-mln-26352913.html

Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн

Узбекистан и Иран создадут стартап-проекты на сумму $2 млн

В настоящее время двусторонний товарооборот составляет более $400 млн.

2022-07-20T12:15+0500

2022-07-20T12:15+0500

2022-07-20T12:15+0500

экономика

узбекистан

иран

стартап

проект

товарооборот

инвестиции

министерство инновационного развития узбекистана

инновации

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. У Ирана и Узбекистана появятся стартап-проекты на сумму $2 млн. Об этом сообщили сегодня на форуме "Узбекистан-Иранская наука и инновации", организованном Министерством инновационного развития совместно с Министерством науки, исследований и технологий Ирана.На форуме обсуждались вопросы экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Ираном, передает корреспондент Sputnik.В настоящее время двусторонний товарооборот составляет более $400 млн, в Узбекистане действуют около 400 предприятий с участием иранских инвестиций.Министр инновационного развития Ибрагим Абдурахманов рассказал о цели форума:Кроме того, министр рассказал об инвестировании в науку и технологии, расширении масштабов технологических исследований и развитии молодежного капитала.Сорен Саттари, вице-президент Исламской Республики Иран, рассказал о взаимном сотрудничестве:На форуме отмечалось, что в Узбекистане реализованы инновационные проекты на сумму 1 трлн сумов, а этого пока недостаточно для экономики.Участники мероприятия также предложили вовлекать частный сектор в научную деятельность и создавать новые рабочие места в инновационной сфере.Также стало известно, что инновационные проекты на сумму $90 млн создаются министерством в сотрудничестве с более чем 10 странами.Читайте также:Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в Тегеране

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узбекистан, иран, стартап, проект, товарооборот, инвестиции, министерство инновационного развития узбекистана, инновации