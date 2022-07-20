https://uz.sputniknews.ru/20220720/uzbekistanskaya-produktsiya-samaya-vygodnaya-po-sootnosheniyu-tsena-kachestvo---ekonomist-26357435.html

Узбекистанская продукция самая выгодная по соотношению "цена-качество" - экономист

Узбекистанская продукция самая выгодная по соотношению "цена-качество" - экономист

Промышленный рост Узбекистана будет продолжаться ближайшие 3 года, а затем страна будет увеличивать экспорт, считает известный экономист, профессор Алексей Маслов.

2022-07-20T13:21+0500

2022-07-20T13:21+0500

2022-07-20T13:21+0500

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Узбекистан в последние годы активно развивает производство не только сельскохозяйственных, но и промышленных товаров. Доля промышленности в структуре ВВП выросла почти в полтора раза за 5 лет. Как стране удалось добиться таких результатов, объясняет директор ИСАА МГУ, профессор Алексей Маслов.За последние 10 лет Узбекистан прилагал большие усилия для расширения доли промышленного производства, рассказывает Маслов. Главная задача государства заключалась в том, чтобы сделать республику некой промышленной базой."Узбекистан грамотно вложил свои средства в развитие промышленности в разных областях. Кроме того, помимо развития производств, создавались учебные заведения, заводы по выработке бетона и арматуры. Это и дало такой эффект", - говорит он.По мнению экономиста, рост промышленности продолжится еще как минимум года три. В дальнейшем страна будет создавать специальные экономические зоны, связанные с промышленными и экспортно-импортными производствами."Узбекистан начнет активнее вывозить продукцию в Россию и Китай. Потому что по соотношению "цена-качество" узбекская самая выгодная", - прогнозирует Маслов.В каких направлениях Ташкенту выгодно развивать промышленную кооперацию? Что поможет увеличить расчеты в нацвалютах в СНГ? Как повысить производительность труда в рамках ШОС?Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

ввп, узбекистан, промышленность, видео