https://uz.sputniknews.ru/20220720/uzbekistanskim-abiturientam-prodlili-srok-registratsii-na-ekzameny-26353916.html
Узбекистанским абитуриентам продлили срок регистрации на экзамены
Узбекистанским абитуриентам продлили срок регистрации на экзамены
Подать заявление на вступительные экзамены в вузы Узбекистане можно будет еще ближайшую неделю. О продлении дедлайна сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.
2022-07-20T12:36+0500
2022-07-20T12:36+0500
2022-07-20T12:36+0500
общество
абитуриенты
экзамены
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ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Срок онлайн-регистрации абитуриентов на вступительные экзамены в вузы Узбекистана продлен, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики.Как отмечается в Telegram-канале ведомства, подать заявку через портал my.gov.uz можно будет до 27 июля включительно. Прежний дедлайн заканчивался в среду, 20 июля.Пока регистрация продолжается, у абитуриентов есть возможность изменить свои данные в персональном кабинете. Также можно добавить в систему сведения о полученных международных и национальных сертификатах о владении иностранным языком.Ранее Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана продлило срок онлайн-регистрации в вузы для абитуриентов из Каракалпакстана. В регионе ограничен доступ в Интернет и действует режим чрезвычайного положения в связи с недавними событиями в Нукусе.
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абитуриенты, экзамены, узбекистан
Узбекистанским абитуриентам продлили срок регистрации на экзамены
Подать заявление на вступительные экзамены в вузы Узбекистане можно будет еще ближайшую неделю. О продлении дедлайна сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.
ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Срок онлайн-регистрации абитуриентов на вступительные экзамены в вузы Узбекистана продлен, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования республики.
Как отмечается
в Telegram-канале ведомства, подать заявку через портал my.gov.uz можно будет до 27 июля включительно. Прежний дедлайн заканчивался в среду, 20 июля.
Пока регистрация продолжается, у абитуриентов есть возможность изменить свои данные в персональном кабинете. Также можно добавить в систему сведения о полученных международных и национальных сертификатах о владении иностранным языком.
Ранее Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана продлило
срок онлайн-регистрации в вузы для абитуриентов из Каракалпакстана. В регионе ограничен доступ в Интернет и действует режим чрезвычайного положения в связи с недавними событиями в Нукусе.