https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-platejnoy-sisteme-mir-soobschili-v-kakix-stranax-mojno-polzovatsya-ee-kartami-26347603.html

В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами

В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами

Картой "Мир" можно расплачиваться в Узбекистане и еще в 10 странах.

2022-07-20T10:06+0500

2022-07-20T10:06+0500

2022-07-20T10:06+0500

общество

платежная система "мир"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных государствах, заявляется на сайте платежной системы.Сообщается, что картами "Мир" также возможно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.Читайте также:Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты

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платежная система "мир", узбекистан