Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220720/v-platejnoy-sisteme-mir-soobschili-v-kakix-stranax-mojno-polzovatsya-ee-kartami-26347603.html
В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами
В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами
Картой "Мир" можно расплачиваться в Узбекистане и еще в 10 странах.
2022-07-20T10:06+0500
2022-07-20T10:06+0500
общество
платежная система "мир"
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23662490_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_b977a02a344e05de8a21f39b442f7948.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных государствах, заявляется на сайте платежной системы.Сообщается, что картами "Мир" также возможно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.Читайте также:Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23662490_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_edd3013bea7044ce04a033c41cfa451f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
платежная система "мир", узбекистан

В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами

10:06 20.07.2022
© Sputnik / Илья НаймушинБанковская карта "Мир"
Банковская карта Мир - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Картой "Мир" можно расплачиваться в Узбекистане и еще в 10 странах.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных государствах, заявляется на сайте платежной системы.

"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.

Сообщается, что картами "Мир" также возможно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
Читайте также:
Как может развиваться исламский банкинг в Узбекистане и России — эксперты
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0