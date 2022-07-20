В платежной системе "Мир" сообщили, в каких странах можно пользоваться ее картами
© Sputnik / Илья НаймушинБанковская карта "Мир"
© Sputnik / Илья Наймушин
Картой "Мир" можно расплачиваться в Узбекистане и еще в 10 странах.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных государствах, заявляется на сайте платежной системы.
"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.
Сообщается, что картами "Мир" также возможно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
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