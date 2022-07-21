https://uz.sputniknews.ru/20220721/blagopoluchie-v-regione-zavisit-ot-nashey-splochennosti---mirziyoev-26394913.html

"Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев

"Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате и обозначил ключевые направления внутрирегионального сотрудничества.

2022-07-21T12:28+0500

2022-07-21T12:28+0500

2022-07-21T13:12+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии подчеркнул важность партнерства и совместных согласованных усилий для благополучия всего региона в нынешних кризисных условиях.Лидер Узбекистана также обозначил ключевые измерения внутрирегионального сотрудничества, которые помогут улучшить ситуацию в Центральной Азии.В этой связи, по его словам, необходимо внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. В частности, Мирзиёев предложил создать зоны приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставки товаров. Необходимо также развивать промышленную кооперацию и импортозамещение.Здесь также важным является обеспечение продовольственной безопасности. Президент предложил разработать комплексную схему гарантированного обеспечения населения продовольствием, которое в достаточном количестве производится в центральноазиатских странах.Еще одним важным измерением сотрудничества является экология."Второе измерение – это многостороннее взаимодействие в экологическом направлении. Здесь главам государств региона необходимо выработать общее видение по вопросам декарбонизации экономики, опережающего развития альтернативной энергетики и взаимных поставок электроэнергии, а также внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий.Важно также усилить сотрудничество в области культуры, образования, спорта и туризма и изучения общей истории региона, подчеркнул глава государства. Для этого он предложил проводить Центральноазиатский фестиваль культуры, искусства и кино поочередно в странах региона.Стратегическим направлением регионального взаимодействия является сфера безопасности, которая напрямую зависит от того, насколько эффективно выстроено партнерство между государствами.Важнейшим приоритетом назвал президент Узбекистана также совместные усилия по обеспечению мира и социально-экономического восстановления в Афганистане.Читайте также: Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии

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