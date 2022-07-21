"Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев
12:28 21.07.2022 (обновлено: 13:12 21.07.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев на саммите в Чолпон-Ате
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате и обозначил ключевые направления внутрирегионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии подчеркнул важность партнерства и совместных согласованных усилий для благополучия всего региона в нынешних кризисных условиях.
"В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности…Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии", - заявил Шавкат Мирзиёев.
Лидер Узбекистана также обозначил ключевые измерения внутрирегионального сотрудничества, которые помогут улучшить ситуацию в Центральной Азии.
"Первое – это экономическое измерение. Анализ показывает, что несмотря на положительную динамику потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остаётся нераскрытым", - подчеркнул президент.
В этой связи, по его словам, необходимо внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. В частности, Мирзиёев предложил создать зоны приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставки товаров. Необходимо также развивать промышленную кооперацию и импортозамещение.
Здесь также важным является обеспечение продовольственной безопасности. Президент предложил разработать комплексную схему гарантированного обеспечения населения продовольствием, которое в достаточном количестве производится в центральноазиатских странах.
"Прежде всего, это зерновые, масличные и кормовые культуры, свежая и переработанная плодоовощная продукция, мясные и молочные изделия и многое другое. В этих вопросах мы должны наладить системную работу, исходя в первую очередь из общих интересов региона Центральной Азии", - подчеркнул Мирзиёев.
Еще одним важным измерением сотрудничества является экология.
"Второе измерение – это многостороннее взаимодействие в экологическом направлении. Здесь главам государств региона необходимо выработать общее видение по вопросам декарбонизации экономики, опережающего развития альтернативной энергетики и взаимных поставок электроэнергии, а также внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий.
Важно также усилить сотрудничество в области культуры, образования, спорта и туризма и изучения общей истории региона, подчеркнул глава государства. Для этого он предложил проводить Центральноазиатский фестиваль культуры, искусства и кино поочередно в странах региона.
Стратегическим направлением регионального взаимодействия является сфера безопасности, которая напрямую зависит от того, насколько эффективно выстроено партнерство между государствами.
"В этом плане нам необходимо и далее наращивать практическое взаимодействие в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика. Нашего особого внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в Интернете, масштабы которой возрастают", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Важнейшим приоритетом назвал президент Узбекистана также совместные усилия по обеспечению мира и социально-экономического восстановления в Афганистане.