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Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии
Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии
По мнению Токаева, лидеры государств ЦА "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".
2022-07-21T12:31+0500
2022-07-21T12:31+0500
2022-07-21T12:31+0500
политика
касым-жомарт токаев
глава государства
лидер
россия
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на консультативные встречи глав Центральной Азии лидеров сопредельных с регионом государств, например, России и Китая. Такое заявление он сделал, выступая на саммите глав ЦА в Чолпон-Ате.По мнению президента Казахстана, главы стран региона "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".Также Токаев отметил, что страны региона активно расширяют взаимодействие во всех сферах, в том числе - в политике и экономике. Он призвал не зацикливаться на границах Центральной Азии и усиливать сотрудничество и с внешними партнерами.Читайте также:
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касым-жомарт токаев, глава государства, лидер, россия, кнр, центральная азия, государство
Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии
По мнению Токаева, лидеры государств ЦА "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на консультативные встречи глав Центральной Азии лидеров сопредельных с регионом государств, например, России и Китая. Такое заявление он сделал, выступая на саммите глав ЦА в Чолпон-Ате.
"Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов", - сказал Токаев.
По мнению президента Казахстана, главы стран региона "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".
"В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов", - подчеркнул он.
Также Токаев отметил, что страны региона активно расширяют взаимодействие во всех сферах, в том числе - в политике и экономике. Он призвал не зацикливаться на границах Центральной Азии и усиливать сотрудничество и с внешними партнерами.
"Страны региона достойно проявляют себя в период нарастающей геополитической напряженности. Этому способствует наша прагматичная и взвешенная внешняя политика. Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. Сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся", - заявил глава Казахстана.