https://uz.sputniknews.ru/20220721/tokaev-predlojil-priglashat-glav-rossii-i-knr-na-vstrechi-liderov-tsentralnoy-azii-26394378.html

Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии

Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной Азии

По мнению Токаева, лидеры государств ЦА "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".

2022-07-21T12:31+0500

2022-07-21T12:31+0500

2022-07-21T12:31+0500

политика

касым-жомарт токаев

глава государства

лидер

россия

кнр

центральная азия

государство

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на консультативные встречи глав Центральной Азии лидеров сопредельных с регионом государств, например, России и Китая. Такое заявление он сделал, выступая на саммите глав ЦА в Чолпон-Ате.По мнению президента Казахстана, главы стран региона "не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах".Также Токаев отметил, что страны региона активно расширяют взаимодействие во всех сферах, в том числе - в политике и экономике. Он призвал не зацикливаться на границах Центральной Азии и усиливать сотрудничество и с внешними партнерами.Читайте также:

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касым-жомарт токаев, глава государства, лидер, россия, кнр, центральная азия, государство