https://uz.sputniknews.ru/20220721/covid-19-situatsiya-v-uzbekistane-uluchshaetsya-26393577.html
COVID-19: ситуация в Узбекистане улучшается
COVID-19: ситуация в Узбекистане улучшается
О последних данных по коронавирусу читайте в материале.
2022-07-21T13:17+0500
2022-07-21T13:17+0500
2022-07-21T13:17+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. По состоянию на сегодня, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 242 502 человека. За последние сутки выявлены 65 (накануне – 71) новых случаев, заявили в Минздраве Узбекистана.Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Ташкенте (16), Ташкентской области (7), по 5 новых случаев в Джизакской, Наманганской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан.По информации ведомства, за день выздоровел 81 заболевший ковидом (с начала пандемии 239 417 человек).На лечении находится 1 448 больных COVID-19.Читайте также:ВОЗ сообщила о новой волне COVID-19 в Европе
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, узбекистан
COVID-19: ситуация в Узбекистане улучшается
О последних данных по коронавирусной инфекции в республики читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
По состоянию на сегодня, общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 242 502 человека. За последние сутки выявлены 65 (накануне – 71) новых случаев, заявили в Минздраве
Узбекистана.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Ташкенте (16), Ташкентской области (7), по 5 новых случаев в Джизакской, Наманганской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан.
По информации ведомства, за день выздоровел 81 заболевший ковидом (с начала пандемии 239 417 человек).
На лечении находится 1 448 больных COVID-19.