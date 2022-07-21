https://uz.sputniknews.ru/20220721/delegatsiya-uzbekistana-provela-peregovory-v-regionax-sibiri-26381165.html

Делегация Узбекистана провела переговоры в регионах Сибири

Делегация Узбекистана провела переговоры в регионах Сибири

Визит узбекистанской делегации в Сибирь длился с 12 по 19 июля.

2022-07-21T11:28+0500

2022-07-21T11:28+0500

2022-07-21T11:28+0500

сибирь

узбекистан

делегация

переговоры

политика

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана посетила Красноярский край, Иркутскую область и Республику Бурятия с 12 по 19 июля. Об этом сообщает ИА "Дунё".В делегацию республики входили представители министерства иностранных дел, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и Управления мусульман Узбекистана.Так, представители делегации провели встречи с главами правительств, торгово-промышленных палат, многопрофильных миграционных центров, министерств занятости и трудовых отношений, духовных управлений мусульман этих регионов. Стороны достигли ряда договоренностей по наращиванию торгово-экономического потенциала Узбекистана, а также дальнейшего совершенствования системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции.В частности, удалось наладить сотрудничество с администрациями Красноярского края и Иркутской области по поддержке деятельности представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в Иркутске по созданию полноценных условий для защиты прав граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность в этих регионах.Кроме этого, стороны обсудили вопросы налаживания отгрузки экспортной продукции из Узбекистана в эти российские регионы с помощью транспортно-логистического центра. Также в ходе визита обговорили перспективы сотрудничества в области науки, образования, культуры и туризма.Помимо прочего, узбекистанская делагция встретилась с гражданами Узбекистана, работающими в России и проинформировала их о реформах, проводимых в стране, а также об условиях, создаваемых для соотечественников за рубежом.Также был организован круглый стол с участием духовных управлений мусульман российских регионов, где особое внимание участники встречи уделили развитию сотрудничества в сфере науки и образования и паломнического туризма в Узбекистан. В ходе переговоров российская сторона ометила, что визит делегации Узбекистана в регионы Сибири послужит развитию межрегионального сотрудничества по всем направлениям.Делегация республики также посетит Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области.Читайте также:

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