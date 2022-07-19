https://uz.sputniknews.ru/20220719/delegatsiya-uzbekistana-vozlojila-tsvety-k-memorialu-pobedy-v-buryatii--26321416.html

Делегация Узбекистана возложила цветы к Мемориалу Победы в Бурятии

Делегация Узбекистана возложила цветы к Мемориалу Победы в Бурятии

Рабочий визит узбекистанской стороны начался 18 июля.

2022-07-19T14:54+0500

2022-07-19T14:54+0500

2022-07-19T14:54+0500

общество

узбекистан

делегация

мемориал

бурятия

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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Вчера в рамках официального визита в Бурятию делегация из Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым возложили цветы к Мемориалу Победы, передает пресс-служба Администрации Республики Бурятия.Для Узбекистана память о Великой Отечественной войне имеет очень важное значение, отметил генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Тимур Рахманов.По словам Рахманова, главные цели визита – это развитие сотрудничества между регионами двух стран, а также изучения условий труда и жизни узбекистанцев в Российской Федерации.Также в ходе визита делегация провела переговоры с членами Торгово-промышленной палаты и бизнесменами Бурятии. На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся привлечения для работы узбекистанцев в Бурятию и развития образовательных возможностей для иностранных граждан в Узбекистане.Ранее Генеральное консульство Узбекистана в России провело презентацию туристических возможностей страны в Красноярске. Читайте также:Узбекистан наращивает экспорт дынь в РоссиюТашкент и российские города свяжут новые автобусные рейсы

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узбекистан, делегация, мемориал, бурятия