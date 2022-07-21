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https://uz.sputniknews.ru/20220721/elektrosnabjenie-v-uzbekistane-vosstanavlivayut-26401619.html
Электроснабжение в Узбекистане восстанавливают
Электроснабжение в Узбекистане восстанавливают
В регионах круглосуточно устраняют неисправности 227 специальных бригад.
2022-07-21T18:02+0500
2022-07-21T18:02+0500
общество
узбекистан
электростанция
электричество
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Специальные бригады оперативно устраняют неполадки в электроснабжении, возникшие из-за аномальной жары в республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.В Узбекистане в результате аномального повышения температуры воздуха, трансформаторные пункты и кабельные сети местами испытывают увеличение нагрузки потребления, что приводит к неисправности.По данным ведомства, для предупреждения и ликвидации аварий в электрических сетях в регионах круглосуточно устраняют неисправности 227 специальных бригад."Приносим извинения потребителям за неудобства, вызванные резким повышением температуры воздуха", - добавили в министерстве.Читайте также:В Ташкенте откроется "Школьная ярмарка"
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узбекистан, электростанция, электричество

Электроснабжение в Узбекистане восстанавливают

18:02 21.07.2022
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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В регионах круглосуточно устраняют неисправности 227 специальных бригад.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Специальные бригады оперативно устраняют неполадки в электроснабжении, возникшие из-за аномальной жары в республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
В Узбекистане в результате аномального повышения температуры воздуха, трансформаторные пункты и кабельные сети местами испытывают увеличение нагрузки потребления, что приводит к неисправности.
По данным ведомства, для предупреждения и ликвидации аварий в электрических сетях в регионах круглосуточно устраняют неисправности 227 специальных бригад.
"Приносим извинения потребителям за неудобства, вызванные резким повышением температуры воздуха", - добавили в министерстве.
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