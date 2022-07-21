Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220721/gaz-snova-nachal-postupat-po-severnomu-potoku--smi-26388121.html
Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ
Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ
AFP: газопровод "Северный поток" возобновил работу.
2022-07-21T10:37+0500
2022-07-21T10:37+0500
россия
северный поток
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26387960_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_68c70c21c72140db3fa5a1110fe20184.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Газ опять стал поступать по трубопроводу "Северный поток" после проведения плановых профилактических работ, сообщает агентство "Франс Пресс".До этого сообщалось, что поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться в четверг после десятидневной приостановки на плановое техобслуживание, которое состояло из проверки механических компонентов и систем автоматизации."Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — заявляет агентство, со ссылкой на оператора.Читайте также:Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26387960_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e120bf30848cdcd8552c3d3eaaa1a8cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
северный поток, газ

Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ

10:37 21.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий"Северный поток", архивное фото
Северный поток, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Подписаться на
Yandex newsTelegram
AFP: газопровод "Северный поток" возобновил работу.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Газ опять стал поступать по трубопроводу "Северный поток" после проведения плановых профилактических работ, сообщает агентство "Франс Пресс".
До этого сообщалось, что поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться в четверг после десятидневной приостановки на плановое техобслуживание, которое состояло из проверки механических компонентов и систем автоматизации.
"Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — заявляет агентство, со ссылкой на оператора.
Читайте также:
Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0