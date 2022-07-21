https://uz.sputniknews.ru/20220721/gaz-snova-nachal-postupat-po-severnomu-potoku--smi-26388121.html
Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ
Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ
AFP: газопровод "Северный поток" возобновил работу.
2022-07-21T10:37+0500
2022-07-21T10:37+0500
2022-07-21T10:37+0500
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северный поток
газ
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Газ опять стал поступать по трубопроводу "Северный поток" после проведения плановых профилактических работ, сообщает агентство "Франс Пресс".До этого сообщалось, что поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться в четверг после десятидневной приостановки на плановое техобслуживание, которое состояло из проверки механических компонентов и систем автоматизации."Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — заявляет агентство, со ссылкой на оператора.Читайте также:Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране
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MIA „Rosiya Segodnya“
северный поток, газ
Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ
AFP: газопровод "Северный поток" возобновил работу.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Газ опять стал поступать по трубопроводу "Северный поток" после проведения плановых профилактических работ, сообщает агентство "Франс Пресс"
.
До этого сообщалось, что поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться в четверг после десятидневной приостановки на плановое техобслуживание, которое состояло из проверки механических компонентов и систем автоматизации.
"Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — заявляет агентство, со ссылкой на оператора.