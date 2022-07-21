https://uz.sputniknews.ru/20220721/gaz-snova-nachal-postupat-po-severnomu-potoku--smi-26388121.html

Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ

Газ снова начал поступать по "Северному потоку" — СМИ

AFP: газопровод "Северный поток" возобновил работу.

2022-07-21T10:37+0500

2022-07-21T10:37+0500

2022-07-21T10:37+0500

россия

северный поток

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/15/26387960_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_68c70c21c72140db3fa5a1110fe20184.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Газ опять стал поступать по трубопроводу "Северный поток" после проведения плановых профилактических работ, сообщает агентство "Франс Пресс".До этого сообщалось, что поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" могут возобновиться в четверг после десятидневной приостановки на плановое техобслуживание, которое состояло из проверки механических компонентов и систем автоматизации."Северный поток" перезапустили после проведения техобслуживания", — заявляет агентство, со ссылкой на оператора.Читайте также:Украина, Сирия, энергоресурсы – главное из речи Путина по итогам саммита в Иране

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

северный поток, газ