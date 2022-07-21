https://uz.sputniknews.ru/20220721/isklyuchenie-isklyuchitelnyx-putin-obvinil-zapad-v-rasizme-i-neokolonializme-26397868.html

Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме

Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме

Даже многие из критиков Запада и у нас дома, и за рубежом часто говорят о том, что, увы, России нечего предложить миру — в смысле новых идей и образа будущего.

2022-07-21T14:59+0500

2022-07-21T14:59+0500

2022-07-21T14:59+0500

колумнисты

владимир путин

запад

расизм

россия

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Критиковать это, конечно, хорошо, но что вы сами предлагаете строить взамен потерпевшей крах англосаксонской модели глобализации? Не так давно Владимир Путин пообещал ответить на этот вопрос в специальной статье или выступлении, а пока что он уже третий раз за последние недели так или иначе возвращается к теме наступления новой эпохи, как будто готовится, делает наброски к будущей речи, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Вот и в среду, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Сильные идеи для нового времени", президент снова говорил о новом миропорядке, о том, что "поистине революционные трансформации все больше и больше набирают обороты":Путин давно уже критикует атлантический проект глобализации, но в последнее время делает это все жестче:То есть "золотой миллиард" не просто исходит из идеи собственной исключительности — его идеология расистская, неоколониалистская и постепенно становится тоталитарной. Путин не просто осуждает глобалистский либерализм, то есть теорию о единственно правильном учении, светлом будущем всего человечества — он отчасти повторяет те обвинения, которые звучали из уст наших лидеров в советские годы. Тогда не было термина "глобализация", и Запад называли просто "империалистами", но получается, что Путин идет по стопам коммунистической идеологии и пропаганды? И правы те (особенно в США), для кого нет разницы между СССР и нынешней Россией, между Сталиным и Путиным? Все они — русские, коммунисты...Конечно, нет — при всей симпатии Путина к идеям социальной справедливости и коммунистическим идеалам (о чьем сходстве с христианскими он не раз говорил), его нельзя причислить к коммунистам. Ни во внутренней политике, то есть взглядах на устройство общества и государства, ни во внешней. Просто то, что говорили о Западе в советские годы, во многом оказалось правдой, в том числе потому, что наши коммунистические руководители очень неплохо разбирались в мировой истории и геополитике. И обвинения в адрес Запада — совершенно справедливые — были нужны им не только для продвижения своих собственных представлений о правильном внутреннем устройстве нашей страны, но и для борьбы на мировой арене.Да, СССР всю свою историю выступал как альтернатива Западу, как новый, другой мир, как страна, в которой все организовано по справедливости, как страна, которая предлагает всему миру идти за ней по дороге к светлому будущему. Речь не о том, как все было устроено в реальности в нашей стране, а о том, какие идеи она продвигала на мировой арене. Причем продвигала в целом достаточно успешно — до того момента, пока сама не перестала верить в них (не все, конечно, а часть элиты — но и этого оказалось достаточно).Мы сами отказались от коммунистических идеалов и социалистического государства, и теперь уже неважно, что послужило основной причиной — их несовершенство или наше собственное, их ошибки или наша слабость. Важно, что у нашей страны остался в мире образ не просто сильного и независимого, но и дерзкого, претендующего на глобальное лидерство, руководствующегося идеалами государства.Конечно, СССР практически всегда сочетал идеологию и прагматизм, стремление к мировой революции (после войны — уже просто к расширению мира социализма) и умелую геополитическую игру, но в незападном мире образ нашей страны все равно остался революционным. Китай и Индия, Азия, Африка и Латинская Америка — все они видели в нас тех, кто бросает вызов "сильным мира сего" и зовет за собой к более справедливому миру.И сейчас, когда завершается полутысячелетняя эпоха западного миропорядка, эта память о нашей роли в истории XX века играет нам на пользу. Потому что мы всегда критиковали Запад за расизм и колониализм — и народы незападного мира, испытавшие его на себе, знают, что мы делали это искренне и честно. Парадокс в том, что для не-Запада мы — белые, то есть как бы часть Запада. При этом весь советский период нашей истории явно указывал на принципиальную разницу между нами и остальными западными людьми. То, что это различие гораздо глубже, чем идеологическое (и существовало всегда), незападный мир в основном не знал и не понимал — так что когда рухнул СССР и наша страна сдала все свои позиции в мире, народы Юга подумали, что русские теперь станут как все остальные западники.Но уже в этом веке Россия вновь бросила вызов Западу — сначала просто выразив свое несогласие с однополярным миром (путинская Мюнхенская речь), а потом уже и начав выстраивать альтернативные Западу многосторонние структуры. Да, у нас куда меньше сил, чем во времена СССР, — но ведь и незападный мир стал куда сильнее с тех пор. А там не только помнят нас лидерами, но и видят, как действует и что говорит Владимир Путин.Да, ни он, ни Россия в целом не предлагает незападному миру альтернативу тупиковому глобалистскому проекту англосаксов, но пока что важно то, от чего мы отказываемся, что мы признаем неприемлемым и неработающим. И предлагаем остальным согласиться в этом с нами — не потому, что мы претендуем на то, чтобы заменить слабеющего гегемона, и не потому, что мы зовем за собой строить новый мир "единого человечества с единой идей". Нет, мы просто предлагаем вместе делать то, что пойдет на пользу всем: чтобы каждый сам строил свой дом, а все вместе мы выработали бы новые правила общежития, то есть отношений между нашими странами-домами. Это, конечно, не революция в мировом масштабе, но чрезвычайно важное предложение, особенно в ситуации, когда недостроенная уходящим гегемоном новая вавилонская башня грозит обрушиться на всех нас.Россия призывает всех взять свою судьбу в свои руки, то есть стать ответственными и самостоятельными государствами (или хотя бы стремиться к этому, что уже очень много). Потому что:Эти слова Путина относятся не только к России — они адресованы всем странам мира, всем тем, кто хочет сохранить свой народ, свою цивилизацию, тем, кого не устраивает ни плавильный котел глобализации, ни постгуманизм как светлое будущее человечества. А таких, в принципе, абсолютное большинство, включая сюда и немалую часть жителей стран "золотого миллиарда". Проблемы ведь не с ними, а с их элитами, действительно считающими себя наделенным правом "пасти народы", верящими в свою исключительность. Но не задумывающимися о том, что исключительность работает ведь и в обратную сторону — когда все остальные исключают тебя.

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владимир путин, запад, расизм, россия