https://uz.sputniknews.ru/20220721/lavrov-posetit-tashkent-v-kontse-iyulya-26399333.html
Лавров посетит Ташкент в конце июля
Лавров посетит Ташкент в конце июля
Министр иностранных дел России примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества
2022-07-21T14:16+0500
2022-07-21T14:16+0500
2022-07-21T14:16+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве.На заседании главы дипломатических ведомств обсудят предстоящую встречу глав государств и актуальные вопросы международной повестки дня, уточнила Захарова.Читайте также: "Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев
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сергей лавров, ташкент, шос
Лавров посетит Ташкент в конце июля
Министр иностранных дел России примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества
ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве.
"28-29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте", - сказала она.
На заседании главы дипломатических ведомств обсудят предстоящую встречу глав государств и актуальные вопросы международной повестки дня, уточнила Захарова.