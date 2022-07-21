https://uz.sputniknews.ru/20220721/lavrov-posetit-tashkent-v-kontse-iyulya-26399333.html

Лавров посетит Ташкент в конце июля

Лавров посетит Ташкент в конце июля

Министр иностранных дел России примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества

2022-07-21T14:16+0500

2022-07-21T14:16+0500

2022-07-21T14:16+0500

россия

сергей лавров

ташкент

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26363141_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_363cb42e55f37a5cec752ac4c7d4705c.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве.На заседании главы дипломатических ведомств обсудят предстоящую встречу глав государств и актуальные вопросы международной повестки дня, уточнила Захарова.Читайте также: "Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев

россия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, ташкент, шос