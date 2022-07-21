https://uz.sputniknews.ru/20220721/nazvana-data-slushaniy-po-voprosu-referenduma-o-nezavisimosti-shotlandii--26410625.html

Названа дата слушаний по вопросу референдума о независимости Шотландии

Названа дата слушаний по вопросу референдума о независимости Шотландии

Суд Британии назначил слушания по референдуму о независимости Шотландии.

2022-07-21T20:23+0500

2022-07-21T20:23+0500

2022-07-21T20:23+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Верховный суд Британии назначил слушания по возможности проведения референдума о независимости Шотландии на 11-12 октября.До этого первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии от Великобритании. Правительство Шотландии сообщило, что было принято решение передать в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.Правительство Великобритании до этого отмечало, что без согласия со стороны британского парламента будет "преждевременным" Верховному суду обсуждать вопрос о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией.Стерджен ранее сообщала о желании провести новый референдум о независимости в 2023 году, но премьер-министр Борис Джонсон много раз подчеркивал, что не позволит устраивать второй референдум, так как население Шотландии уже объявило свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55% жителей, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии надо будет получить одобрение центральных властей.Читайте также:Либеральная диктатура на Западе провалилась — Захарова

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