https://uz.sputniknews.ru/20220721/liberalnaya-diktatura-na-zapade-provalilas--zaxarova-26395346.html

Либеральная диктатура на Западе провалилась — Захарова

Либеральная диктатура на Западе провалилась — Захарова

Захарова прокомментировала политику западных государств.

2022-07-21T15:39+0500

2022-07-21T15:39+0500

2022-07-21T15:39+0500

россия

мария захарова

мид рф

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В разговоре на радио Sputnik Захарова заявила, что попытки западных стран найти "руку Кремля" в недавнем "параде отставок" политиков в государствах НАТО вызывают брезгливость."Фазу жалости и сожаления по поводу отставок европейских политиков все уже пережили — как внутри этих стран, так и за их пределами. Когда действующие политические силы Италии рассказывают своему народу небылицы о том, что отставка правительства связана с Россией, что это "происки Кремля", что это злонамеренные планы и козни, которые РФ строила в отношении Италии, кроме брезгливости это не вызывает уже ничего", — сообщила Захарова.Она подчеркнула, что раньше тех, кто показывает такую логику, было на самом деле жаль, хотя многие европейские политики оправдывали это "давлением извне"."Найдите способ объяснить собственному народу, почему вы поддержали меры, которые при самом ближайшем рассмотрении наносили удар по вам, разрушали и без того находящиеся в кризисе экономики после пандемии. Объяснитесь со своим населением сами. Зачем бесконечно использовать тезис, связанный с внешним фактором, который в принципе не имеет отношения к вашей стране?" — задалась вопросом представитель МИД.По ее мнению, государствам Запада пора признать, что их политическая система, основанная на либеральной диктатуре, нежизнеспособна ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения внутренней и внешней безопасности, а не обвинять в собственных провалах Россию.Отставки в европейских государствахЗа последний месяц правительства сразу нескольких стран — Великобритании, Болгарии и Эстонии — ушли в отставку. 14 июля покинуть пост решил премьер-министр Италии Марио Драги, но его отставку не принял президент страны. Слухи о возможной отставке канцлера Олафа Шольца появились и в Германии на фоне скандала вокруг правительственной вечеринки с наркотиками.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает вопрос несостоявшейся отставки Драги и слухи о возможном уходе Шольца внутренними делами двух государств.Читайте также:Володин заявил о задачах Байдена на Украине

россия

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мария захарова, мид рф