https://uz.sputniknews.ru/20220721/tashkent-posetyat-rukovoditeli-chetyrex-rossiyskix-oblastey-26406630.html

Ташкент посетят руководители четырех российских областей

Ташкент посетят руководители четырех российских областей

В августе пройдет третий Форум глав регионов государств-членов ШОС.

2022-07-21T18:43+0500

2022-07-21T18:43+0500

2022-07-21T18:43+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Главы Омской, Челябинской, Самарской и Астраханской областей посетят Ташкент в рамках Форума глав регионов стран-участниц ШОС.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе МИВТ.С 3 по 4 августа в Ташкенте пройдет третий Форум глав регионов в рамках председательства Республики Узбекистан в ШОС.Предстоящий форум призван углубить межрегиональное взаимодействие в торгово-экономическом, инвестиционном, культурно-гуманитарном и других приоритетных направлениях.На брифинге, посвященном предстоящему форуму, первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов рассказал, что в мероприятии примут участие руководители государственных органов, административно-территориальных единиц (областей, провинций, штатов), а также представители бизнес-кругов государств-членов ШОС.Он также добавил, что в рамках форума пройдут панельные сессии на тему туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества и сельского хозяйства.В ходе заседания участники обсудят перспективы развития внутрирегиональной торговли ШОС.Напомним, что по инициативе президента Шавката Мирзиëева разработан проект Плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках ШОС на 2023-2025 годы. Он направлен на реализацию согласованного комплекса мер по поддержке и поощрению регионального сотрудничества государств-членов ШОС, развитию взаимовыгодных экономических связей, достижению прогресса в производственном и инвестиционном сотрудничестве ведущих отраслей национальных экономик.Читайте также:"Благополучие в регионе зависит от нашей сплоченности" - Мирзиёев

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