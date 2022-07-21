https://uz.sputniknews.ru/20220721/uzbekistanskie-tyajeloatlety-prodoljayut-shturmovat-chempionat-azii-26380934.html

Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат Азии

Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат Азии

В Ташкенте в эти дни проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.

2022-07-21T12:10+0500

2022-07-21T12:10+0500

2022-07-21T12:10+0500

спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

чемпионат азии

ташкент

юниоры

молодежь

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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Представители сборной Узбекистана продолжают уверенно завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который проходит в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в весовой категории до 67 кг в среду состязались как юниоры, так и молодежь. Согласно регламенту их результаты были разделены по возрастным группам. Таким образом, по сумме двух упражнений в соревнованиях среди молодежи Хусинбой Матрасулов завоевал бронзовую медаль. Третье место среди юниоров также занял Бобур Умидов.Известно, что Матрасулов удостоился бронзовых наград во всех видах программы. Другой представитель сборной Узбекистана Ахлиддин Хасанов также завоевал "бронзу" в толчке.Читайте также:Тяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом Азии

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узбекистан, тяжелая атлетика, чемпионат азии, ташкент, юниоры, молодежь