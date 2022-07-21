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Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат Азии
Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат Азии
В Ташкенте в эти дни проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
2022-07-21T12:10+0500
2022-07-21T12:10+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
чемпионат азии
ташкент
юниоры
молодежь
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ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Представители сборной Узбекистана продолжают уверенно завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который проходит в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в весовой категории до 67 кг в среду состязались как юниоры, так и молодежь. Согласно регламенту их результаты были разделены по возрастным группам. Таким образом, по сумме двух упражнений в соревнованиях среди молодежи Хусинбой Матрасулов завоевал бронзовую медаль. Третье место среди юниоров также занял Бобур Умидов.Известно, что Матрасулов удостоился бронзовых наград во всех видах программы. Другой представитель сборной Узбекистана Ахлиддин Хасанов также завоевал "бронзу" в толчке.Читайте также:Тяжелоатлет Диёрбек Рузметов стал абсолютным чемпионом Азии
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узбекистан, тяжелая атлетика, чемпионат азии, ташкент, юниоры, молодежь

Узбекистанские тяжелоатлеты продолжают штурмовать чемпионат Азии

12:10 21.07.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаНа проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи наши соотечественники записали на свой счет очередные медали
На проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи наши соотечественники записали на свой счет очередные медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В Ташкенте в эти дни проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи.
ТАШКЕНТ, 21 июл – Sputnik. Представители сборной Узбекистана продолжают уверенно завоевывать медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который проходит в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в весовой категории до 67 кг в среду состязались как юниоры, так и молодежь. Согласно регламенту их результаты были разделены по возрастным группам.
Таким образом, по сумме двух упражнений в соревнованиях среди молодежи Хусинбой Матрасулов завоевал бронзовую медаль. Третье место среди юниоров также занял Бобур Умидов.
Известно, что Матрасулов удостоился бронзовых наград во всех видах программы. Другой представитель сборной Узбекистана Ахлиддин Хасанов также завоевал "бронзу" в толчке.
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