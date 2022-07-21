https://uz.sputniknews.ru/20220721/video-rossiya--garant-bezopasnosti-tsentralnoy-azii-26412541.html
Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии
Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии
Россия остается ключевой страной, способной защитить страны Центральной Азии от терроризма. Как Москва и Ташкент могут скоординировать свою политику в регионе, объясняет политолог.
2022-07-21T22:32+0500
2022-07-21T22:32+0500
2022-07-21T22:32+0500
видео
центральная азия
россия
узбекистан
москва
ташкент
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Консультативная встреча глав государств Центральной Азии завершилась. Президенты подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".О том, как можно развивать формат консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии, рассказывает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Последние годы Узбекистан особенно активен на всех региональных площадках, форматах и обсуждениях, подчеркивает политолог. Например, Ташкент инициировал диалог по будущему Афганистана, через который пытался предотвратить события прошлого августа.Эксперт отмечает, что, призывая к сотрудничеству в обеспечении долгосрочного мира в Афганистане, Ташкент пытается заботиться о безопасности своих южных границ. Основной инструмент этой задачи – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с которой Узбекистан активно взаимодействует и участвует в консультационных встречах.Основным драйвером развития региона является ЕАЭС, считает Мендкович. Союз стал основой роста международной торговли за счет снятия таможенных барьеров, барьеров движения капитала и рабочей силы.Какие еще выгоды есть у региональной кооперации, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральная азия, россия, узбекистан, москва, ташкент, видео
Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии
Россия остается ключевой страной, способной защитить страны Центральной Азии от терроризма. Как Москва и Ташкент могут скоординировать свою политику в регионе, объясняет политолог.
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии завершилась. Президенты подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".
О том, как можно развивать формат консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии, рассказывает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Последние годы Узбекистан особенно активен на всех региональных площадках, форматах и обсуждениях, подчеркивает политолог. Например, Ташкент инициировал диалог по будущему Афганистана, через который пытался предотвратить события прошлого августа.
Эксперт отмечает, что, призывая к сотрудничеству в обеспечении долгосрочного мира в Афганистане, Ташкент пытается заботиться о безопасности своих южных границ. Основной инструмент этой задачи – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с которой Узбекистан активно взаимодействует и участвует в консультационных встречах.
"Я думаю, что вопросы поддержания безопасности в регионе и купирования угроз из Афганистана, которые были озвучены на встрече в Чолпон-Ате, могут быть снова подняты в рамках консультаций ОДКБ+ для выработки конкретных решений", — говорит он.
Основным драйвером развития региона является ЕАЭС, считает Мендкович. Союз стал основой роста международной торговли за счет снятия таможенных барьеров, барьеров движения капитала и рабочей силы.
"Вынос вопроса об увеличении товарооборота на обсуждение глав стран Центральной Азии, указывает на то, что Ташкент будет содействовать вступлению Душанбе и Ашхабада в ЕАЭС", - добавляет политолог.
Какие еще выгоды есть у региональной кооперации, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.