https://uz.sputniknews.ru/20220721/video-rossiya--garant-bezopasnosti-tsentralnoy-azii-26412541.html

Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии

Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии

Россия остается ключевой страной, способной защитить страны Центральной Азии от терроризма. Как Москва и Ташкент могут скоординировать свою политику в регионе, объясняет политолог.

2022-07-21T22:32+0500

2022-07-21T22:32+0500

2022-07-21T22:32+0500

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Консультативная встреча глав государств Центральной Азии завершилась. Президенты подписали "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке".О том, как можно развивать формат консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии, рассказывает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Последние годы Узбекистан особенно активен на всех региональных площадках, форматах и обсуждениях, подчеркивает политолог. Например, Ташкент инициировал диалог по будущему Афганистана, через который пытался предотвратить события прошлого августа.Эксперт отмечает, что, призывая к сотрудничеству в обеспечении долгосрочного мира в Афганистане, Ташкент пытается заботиться о безопасности своих южных границ. Основной инструмент этой задачи – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с которой Узбекистан активно взаимодействует и участвует в консультационных встречах.Основным драйвером развития региона является ЕАЭС, считает Мендкович. Союз стал основой роста международной торговли за счет снятия таможенных барьеров, барьеров движения капитала и рабочей силы.Какие еще выгоды есть у региональной кооперации, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

центральная азия, россия, узбекистан, москва, ташкент, видео