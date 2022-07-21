https://uz.sputniknews.ru/20220721/volodin-zayavil-o-zadachax-baydena-na-ukraine-26389563.html

Володин заявил о задачах Байдена на Украине

Володин заявил о задачах Байдена на Украине

Президенту, чтобы остаться у власти, надо затянуть конфликт на Украине.

2022-07-21T11:49+0500

2022-07-21T11:49+0500

2022-07-21T11:49+0500

в мире

джо байден

вячеслав володин

украина

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что лидеру США Джо Байдену, чтобы остаться в президентском кресле, непременно нужно разжигание кризиса на Украине."Через три с половиной месяца в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Президенту Байдену крайне важно сохранить в нем большинство своих сторонников. В противном случае ему может быть объявлен импичмент. И он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах, что планирует ... Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - заявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.По его мнению, Украина в этих выборах играет значительную роль. Еще вице-президентом Байден участвовал в политической жизни Украины и поддержал Майдан, отметил Володин.Он добавил, что став главой государства, Байден "стал идеологом ведения войны до последнего украинца", и сделал все возможное, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта на Донбассе."В свое время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис. Инфляция в США бьет рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен - максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада. Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?" - резюмировал Володин.Читайте также:Путин обошел Байдена на Ближнем Востоке

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джо байден, вячеслав володин, украина