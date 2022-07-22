https://uz.sputniknews.ru/20220722/26449402.html

Как правильно принимать витамины рассказал врач

Как правильно принимать витамины рассказал врач

В какое время и как лучше всего принимать натуральные и синтетические витамины, чтобы они принесли наибольшую пользу? На этот вопрос отвечает аллерголог-иммунолог.

2022-07-22T23:00+0500

2022-07-22T23:00+0500

2022-07-22T23:00+0500

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витамины

врач

мнение эксперта

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Лучше всего натуральные и синтетические витамины принимать вместе с пищей, так организм лучше их усвоит. Такой совет дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет URA.ru.При этом, в современном мире натуральные продукты не могут полностью обеспечить потребность в витаминах. "Мы интуитивно понимаем, что витамины в продуктах, конечно, лучше, потому что в пище они находятся в виде натуральных изомерных форм, что помогает им лучше усваиваться. Но так как большинство населения сейчас ведет малоподвижный образ жизни, то и наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах", — заметил врач.Кроме того, современное сельское хозяйство сейчас производит натуральные продукты, в которых содержание микроэлементов ниже, считает Болибок.Читайте также: Какая картошка самая полезная — мнение врача

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витамины, врач, мнение эксперта