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Как правильно принимать витамины рассказал врач
Как правильно принимать витамины рассказал врач
В какое время и как лучше всего принимать натуральные и синтетические витамины, чтобы они принесли наибольшую пользу? На этот вопрос отвечает аллерголог-иммунолог.
2022-07-22T23:00+0500
2022-07-22T23:00+0500
2022-07-22T23:00+0500
это интересно
витамины
врач
мнение эксперта
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Лучше всего натуральные и синтетические витамины принимать вместе с пищей, так организм лучше их усвоит. Такой совет дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет URA.ru.При этом, в современном мире натуральные продукты не могут полностью обеспечить потребность в витаминах. "Мы интуитивно понимаем, что витамины в продуктах, конечно, лучше, потому что в пище они находятся в виде натуральных изомерных форм, что помогает им лучше усваиваться. Но так как большинство населения сейчас ведет малоподвижный образ жизни, то и наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах", — заметил врач.Кроме того, современное сельское хозяйство сейчас производит натуральные продукты, в которых содержание микроэлементов ниже, считает Болибок.Читайте также: Какая картошка самая полезная — мнение врача
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MIA „Rosiya Segodnya“
витамины, врач, мнение эксперта
Как правильно принимать витамины рассказал врач
В какое время и как лучше всего принимать натуральные и синтетические витамины, чтобы они принесли наибольшую пользу? На этот вопрос отвечает аллерголог-иммунолог.
Лучше всего натуральные и синтетические витамины принимать вместе с пищей, так организм лучше их усвоит. Такой совет дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет URA.ru
.
"Любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей. Так устроены все пищеварительные системы — когда продукт переваривается, тогда он и усваиваются. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено", — объяснил он.
При этом, в современном мире натуральные продукты не могут полностью обеспечить потребность в витаминах.
"Мы интуитивно понимаем, что витамины в продуктах, конечно, лучше, потому что в пище они находятся в виде натуральных изомерных форм, что помогает им лучше усваиваться. Но так как большинство населения сейчас ведет малоподвижный образ жизни, то и наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах", — заметил врач.
Кроме того, современное сельское хозяйство сейчас производит натуральные продукты, в которых содержание микроэлементов ниже, считает Болибок.