https://uz.sputniknews.ru/20220722/denejnye-perevody-iz-rossii-v-uzbekistan-rezko-vyrosli--tsb-26420639.html

Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ

Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ

Пять банков наладили с крупными банками РФ P2P-переводы

2022-07-22T11:19+0500

2022-07-22T11:19+0500

2022-07-22T11:19+0500

экономика

цб

россия

узбекистан

денежные переводы

банки

мамаризо нурмуратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/561/46/5614636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b03a727b1200ca231a7034a1f1d5ba9e.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Денежные переводы за шесть месяцев этого года из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% от всех трансферов, или около $200 млн, заявил председатель узбекистанского ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.По данным ЦБ Узбекистана, в январе-июне объем денежных переводов в Узбекистан из-за границы, в основном из России, вырос в 1,96 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $6,53 млн. В частности, только в июне этот показатель увеличился в 3,25 раза – до $2,34 млрд.Глава ЦБ отметил, что 87% от этих переводов выданы в сумах.По его информации, во втором квартале текущего года количество расчетных счетов нерезидентов в банках Узбекистана выросло на 38,5% - до 169 тыс., в частности, 90 тыс. были открыты на валютные карты Visa и MasterCard.Как сообщает ЦБ, на 1 июля этого года на расчетных счетах граждан РФ в банках Узбекистана находилось $115 млн.Банки Узбекистана с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ республики рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля на тот момент.Читайте также:Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цб, россия, узбекистан, денежные переводы, банки, мамаризо нурмуратов