https://uz.sputniknews.ru/20220722/denejnye-perevody-iz-rossii-v-uzbekistan-rezko-vyrosli--tsb-26420639.html
Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ
Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ
Пять банков наладили с крупными банками РФ P2P-переводы
2022-07-22T11:19+0500
2022-07-22T11:19+0500
2022-07-22T11:19+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Денежные переводы за шесть месяцев этого года из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% от всех трансферов, или около $200 млн, заявил председатель узбекистанского ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.По данным ЦБ Узбекистана, в январе-июне объем денежных переводов в Узбекистан из-за границы, в основном из России, вырос в 1,96 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $6,53 млн. В частности, только в июне этот показатель увеличился в 3,25 раза – до $2,34 млрд.Глава ЦБ отметил, что 87% от этих переводов выданы в сумах.По его информации, во втором квартале текущего года количество расчетных счетов нерезидентов в банках Узбекистана выросло на 38,5% - до 169 тыс., в частности, 90 тыс. были открыты на валютные карты Visa и MasterCard.Как сообщает ЦБ, на 1 июля этого года на расчетных счетах граждан РФ в банках Узбекистана находилось $115 млн.Банки Узбекистана с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ республики рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля на тот момент.Читайте также:Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль
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цб, россия, узбекистан, денежные переводы, банки, мамаризо нурмуратов
Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ
Пять узбекских банков наладили с крупными российскими банками P2P-переводы, сообщил Нурмуратов.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Денежные переводы за шесть месяцев этого года из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% от всех трансферов, или около $200 млн, заявил председатель узбекистанского ЦБ Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.
По данным ЦБ Узбекистана, в январе-июне объем денежных переводов в Узбекистан из-за границы, в основном из России, вырос в 1,96 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $6,53 млн. В частности, только в июне этот показатель увеличился в 3,25 раза – до $2,34 млрд.
"Российский рубль, доля которого в общем объеме (денежных переводов – прим. ред.) составляет 3,1%, поступал через P2P-переводы, а остальные трансграничные переводы - в долларах и свободной конвертируемой валюте", - сообщил Нурмуратов.
Глава ЦБ отметил, что 87% от этих переводов выданы в сумах.
"Пять наших банков наладили с крупными российскими банками P2P-переводы", - подчеркнул Нурмуратов.
По его информации, во втором квартале текущего года количество расчетных счетов нерезидентов в банках Узбекистана выросло на 38,5% - до 169 тыс., в частности, 90 тыс. были открыты на валютные карты Visa и MasterCard.
"Основная часть (нерезидентов – прим. ред.) - граждане России, Украины и Беларуси, которые приехали в Узбекистан на постоянной или временной основе", - заключил Нурмуратов.
Как сообщает ЦБ, на 1 июля этого года на расчетных счетах граждан РФ в банках Узбекистана находилось $115 млн.
Банки Узбекистана с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ республики рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля на тот момент.