https://uz.sputniknews.ru/20220722/fond-gorchakova-i-shark-ayoli-provedut-v-tashkente-konferentsiyu-dlya-nno-26446098.html

Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО

Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО

Представители неправительственных организаций России и Узбекистана, а также представители государственных органов и эксперты поделятся опытом по реализации проектов.

2022-07-22T19:22+0500

2022-07-22T19:22+0500

2022-07-22T19:22+0500

общество

конференция

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Ташкенте состоится международная конференция с участием Фонда "Общественная дипломатия" Российской Федерации имени А.М. Горчакова и Международного женского фонда "Шарк аёли".Об этом корреспонденту Sputnik сообщила председатель фонда "Шарк аёли" Саодат Турсунбаева.В ходе конференции, которая запланирована на 25 июля, обсудят реализацию некоммерческими организациями Узбекистана и России совместных международных программ, проектов и мероприятий в области культуры, образования, науки. Представители ННО двух стран также обменяются опытом реализации проектов.В мероприятии также примут участие представители Парламента страны, министерств и ведомств, эксперты из Узбекистана и других стран, члены национальных и российских общественных объединений.Читайте также: В Самарканде обсуждают распространение ВПЧ в стране

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конференция, ташкент