https://uz.sputniknews.ru/20220722/fond-gorchakova-i-shark-ayoli-provedut-v-tashkente-konferentsiyu-dlya-nno-26446098.html
Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО
Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО
Представители неправительственных организаций России и Узбекистана, а также представители государственных органов и эксперты поделятся опытом по реализации проектов.
2022-07-22T19:22+0500
2022-07-22T19:22+0500
2022-07-22T19:22+0500
общество
конференция
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26445409_65:0:785:405_1920x0_80_0_0_538a23e5e475c4c88843821fbcab74d0.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Ташкенте состоится международная конференция с участием Фонда "Общественная дипломатия" Российской Федерации имени А.М. Горчакова и Международного женского фонда "Шарк аёли".Об этом корреспонденту Sputnik сообщила председатель фонда "Шарк аёли" Саодат Турсунбаева.В ходе конференции, которая запланирована на 25 июля, обсудят реализацию некоммерческими организациями Узбекистана и России совместных международных программ, проектов и мероприятий в области культуры, образования, науки. Представители ННО двух стран также обменяются опытом реализации проектов.В мероприятии также примут участие представители Парламента страны, министерств и ведомств, эксперты из Узбекистана и других стран, члены национальных и российских общественных объединений.Читайте также: В Самарканде обсуждают распространение ВПЧ в стране
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26445409_155:0:695:405_1920x0_80_0_0_df3aab24c6102edba52fcd78f59d3651.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конференция, ташкент
Фонд Горчакова и "Шарк аёли" проведут в Ташкенте конференцию для ННО
Представители неправительственных организаций России и Узбекистана, а также представители государственных органов и эксперты поделятся опытом по реализации проектов.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Ташкенте состоится международная конференция с участием Фонда "Общественная дипломатия" Российской Федерации имени А.М. Горчакова и Международного женского фонда "Шарк аёли".
Об этом корреспонденту Sputnik
сообщила председатель фонда "Шарк аёли" Саодат Турсунбаева.
В ходе конференции, которая запланирована на 25 июля, обсудят реализацию некоммерческими организациями Узбекистана и России совместных международных программ, проектов и мероприятий в области культуры, образования, науки. Представители ННО двух стран также обменяются опытом реализации проектов.
В мероприятии также примут участие представители Парламента страны, министерств и ведомств, эксперты из Узбекистана и других стран, члены национальных и российских общественных объединений.