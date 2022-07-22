https://uz.sputniknews.ru/20220722/kakoy-budet-novaya-sistema-obucheniya-voditeley-v-uzbekistane-26422387.html

Какой будет новая система обучения водителей в Узбекистане

Какой будет новая система обучения водителей в Узбекистане

О том, какие новые требования к проведению экзаменов введут в республике - читайте в нашем материале.

2022-07-22T12:01+0500

2022-07-22T12:01+0500

2022-07-22T12:01+0500

общество

узбекистан

водитель

новая система

обучение

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. В Узбекистане введут новые требования к преподавателям и проведению экзаменов и строгий объем учебных часов. Также будет предусмотрено создание единой электронной системы СБДД и выдача электронных сертификатов.Это стало известно из постановления "О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей автотранспортных средств и их экзаменов", принятого правительством республики.Так, в качестве преподавателей по предметам "конструкция и эксплуатации автотранспортных средств и городских электромобилей", "правила дорожного движения", "безопасное вождение автотранспортных средств" и "основы безопасности дорожного движения" в учебные центры будут принимать только лиц с высшим образованием в области автотранспорта.Обучать граждан оказанию первой помощи при ДТП теперь будут лица, которые имеют высшее или среднее специальное медицинское образование либо квалификационный аттестат инструктора (парамедика) по специальности "Скорая медицинская помощь".Кроме этого, длительность учебных часов по подготовке водителей независимо от формы обучения может достигать 20 часов в неделю и четырех часов в день. Ежедневный объем практических занятий по вождению автотранспортных средств, в свою очередь, составляет не более восьми часов на каждого инструктора.Теперь на практических экзаменах для категории "В" должны будут использовать автомобили, выпущенные не более пяти лет назад. Для всех остальных категорий транспорт должен быть не старше десяти лет.База анимированных вопросов теоретического экзамена единого образца будет включать в себя не менее 1000 вариантов.Помимо прочего, сертификаты о повышении квалификации вождения выдаются только в электронном виде. С 1 января 2023 года в стране запустят автоматизированную Единую информационную систему Службы безопасности дорожного движения.Также с 1 ноября 2022 года в Узбекистане создадут и интегрируют в Единую информационную систему электронную базу данных медицинской информации, необходимой для вождения.Читайте также:

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узбекистан, водитель, новая система, обучение