https://uz.sputniknews.ru/20220722/legendarnyy-nekropol-mizdaxkan-stanet-muzeem-pod-otkrytom-nebom-26429006.html

Легендарный некрополь Миздахкан станет музеем под открытом небом

Легендарный некрополь Миздахкан станет музеем под открытом небом

Планируется сохранить комплекс в первозданном виде.

2022-07-22T13:45+0500

2022-07-22T13:45+0500

2022-07-22T14:19+0500

культура

узбекистан

памятник

архитектурное наследие

музей

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Археологический комплекс древних сооружений Миздахкан станет филиалом Государственного музея Савицкого и туристическим памятником под открытом небом.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор Государственного музея искусств им. Савицкого Тигран Мкртычев на полях VI Международного конгресса Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Он отметил, что памятники археологии также привлекают большое количество туристов, которым нравятся древние произведения искусства, тайны, загадки и т.д.Планируется сохранить комплекс в первозданном виде. Сейчас идут подготовительные работы по реализации этого проекта.Справка:Миздахкан занимает площадь в 200 гектаров. На его территории находятся две крепости, построенные в IX-XII веках.Существует легенда, что именно здесь находится могила Адама. Ученые отождествляют эту гипотезу с гробницей Гайомарда — первого человека на Земле по версии зороастрийской мифологии.Также по всему комплексу расположены столбики из семи кирпичей, согласно местной легенде, эти столбики исполняют желания, загаданные при их строительстве. Согласно другой легенде, каждый из них продлевает время существования Земли на семь лет.Тигран Мкртычев — советский и российский археолог, историк искусства, специалист по археологии и истории искусства Средней Азии. Доктор искусствоведения. Один из авторов Большой Российской энциклопедии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.В Самарканде с 22 по 24 июля проходит VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Ключевым событием Конгресса станет презентация десяти новых томов книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Коллекция иллюстрированных книг уже достигла 60 томов. Над книгами работали свыше 350 ученых более чем из 25 стран, из 100 библиотек и музеев с мировым именем.Читайте также:В Узбекистане пройдет VI Международный конгресс Всемирного общества

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узбекистан, памятник, архитектурное наследие, музей, археологические раскопки