https://uz.sputniknews.ru/20220721/v-uzbekistane-proydet-vi-mejdunarodnyy-kongress-vsemirnogo-obschestva--26409967.html

В Узбекистане пройдет VI Международный конгресс Всемирного общества

В Узбекистане пройдет VI Международный конгресс Всемирного общества

В мероприятии примут участие более 250 ученых.

2022-07-21T19:41+0500

2022-07-21T19:41+0500

2022-07-21T19:41+0500

культура

узбекистан

конгресс "культурное наследие узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Самарканде с 22 по 24 июля пройдет VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Ключевым событием Конгресса станет презентация десяти новых томов книг-альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Коллекция иллюстрированных книг уже достигла 60 томов. Над книгами работали свыше 350 ученых более чем из 25 стран, 100 библиотек и музеев с мировым именем.Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" - яркий пример результатов политики Нового Узбекистана и реформ, проводимых президентом, считает председатель Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.Также запланирована презентация уникального издания древнего манускрипта. Один из ведущих в Европе издательских домов Mueller&Schindler покажет точную копию редчайшей рукописи, созданной по заказу выдающегося узбекского астронома Мирзо Улугбека.В работе Конгресса примут участие более 250 ученых-востоковедов с мировыми именами: директора известных международных музеев, академики, профессора, доктора наук и многие другие.Российские библиотеки ценят памятники книжной культуры Узбекистана и осознают их влияние на русскую культуру, отметил президент Российской библиотечной ассоциации и директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.Организатором мероприятия выступит Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана при поддержке свыше десяти международных и пяти национальных организаций.Читайте также:В Самарканде проходят съемки турецкого сериала — фотоВ Ахсикенте найдены древние настенные росписи

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, конгресс "культурное наследие узбекистана — путь к диалогу между народами и странами"