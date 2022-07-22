https://uz.sputniknews.ru/20220722/metro-tashkenta-do-vechera-snijaet-skorost-dvijeniya-poezdov-26438403.html
Метро Ташкента до вечера снижает скорость движения поездов
Метро Ташкента до вечера снижает скорость движения поездов
Скорость будет снижена на ветке наземного, а также на одной линии подземного метро - подробности.
2022-07-22T15:31+0500
2022-07-22T15:31+0500
2022-07-22T15:31+0500
общество
метро
скорость
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Скорость движения поездов наземного метро снижена до 25 км/ч с 14:00 до 18:00, сообщает пресс-служба Ташкентского метрополитена.Решение принято в связи с резким повышением температуры воздуха.Как уточнили в ведомстве, температура рельсов и их стальных деталей на участках "Yer usti halqa yo‘li" и "Sergeli" стала очень высокой и достигла +65 градусов.Также в целях нормализации графика скорость движения поездов в подземном участке линии “Чиланзар" снижена до 40 км/ч.Читайте также: Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-Ташкент
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
метро, скорость
Метро Ташкента до вечера снижает скорость движения поездов
Скорость будет снижена на ветке наземного, а также на одной линии подземного метро - подробности.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Скорость движения поездов наземного метро снижена до 25 км/ч с 14:00 до 18:00, сообщает пресс-служба
Ташкентского метрополитена.
Решение принято в связи с резким повышением температуры воздуха.
Как уточнили в ведомстве, температура рельсов и их стальных деталей на участках "Yer usti halqa yo‘li" и "Sergeli" стала очень высокой и достигла +65 градусов.
Также в целях нормализации графика скорость движения поездов в подземном участке линии “Чиланзар" снижена до 40 км/ч.