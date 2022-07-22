https://uz.sputniknews.ru/20220722/minoborony-rossii-pokazalo-boevuyu-rabotu-tos-1a-solntsepek--video-26444859.html

Минобороны России показало боевую работу ТОС-1А "Солнцепек" — видео

Минобороны России показало боевую работу ТОС-1А "Солнцепек" — видео

Украинские войска очень боятся термобарических реактивных снарядов этой боевой машины.

2022-07-22T18:40+0500

2022-07-22T18:40+0500

2022-07-22T18:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21502557_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_c27ddcef075234f5bfb4e23d2040c74f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Минобороны России выложило в Сеть видео боевого использования тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в спецоперации на Украине, командир взвода Иван рассказал, что за этим оружием и специалистами идет настоящая охота."За данной машиной, как и за экипажем, очень много ведется охоты. В связи с ее спецификой и уникальностью", — заявил военнослужащий.Он отметил, что украинские формирования очень боятся термобарических реактивных снарядов ТОС, от которых невозможно спрятаться в блиндаже, поскольку они создают в ходе взрыва слишком большое давление и огненный шар температурой около трех тыс. градусов Цельсия. В итоге ликвидация противника происходит даже сквозь маленькие щели.В видеоролике показана подготовка ТОС к стрельбе и стрельба по позициям украинских подразделений. В том числе, видны большие взрывы.На одной боевой машине "Солнцепек" расположены 24 термобарических снаряда, которые могут покрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Как сообщало Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.Читайте также:Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООН

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минобороны рф, украина