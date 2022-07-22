https://uz.sputniknews.ru/20220722/ukraina-podpisala-svoyu-chast-zernovogo-soglasheniya-s-turtsiey-i-oon-26445014.html

Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООН

Украина подписала свою часть зернового соглашения с Турцией и ООН

Для подписания такого же документа со стороны России в Стамбул прибыл Сергей Шойгу. 22.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-22T17:56+0500

2022-07-22T17:56+0500

2022-07-22T17:56+0500

в мире

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сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".В издании сообщают, что в рамках соглашения контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Киевом.На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций России, Турции, Украины, также на встрече присутствовали представители ООН. Российская сторона, в свою очередь, подготовила и предоставила пакет предложений.В результате сторонам удалось договориться о создании координационного центра в Стамбуле и согласовать алгоритм перевозки зерна. По словам источников, знакомых с деталями, соглашение включает создание зоны безопасности для проверки судов c зерном вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществлять совместными усилиями Турции и ООН. Известно, что Турция получила гарантии, что договоренности не будут использоваться в военных целях.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Читайте также:

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