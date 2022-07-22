https://uz.sputniknews.ru/20220722/mirziyoev-utverdil-soglashenie-s-belarusyu-o-zaschite-investitsiy-26428258.html

Мирзиёев утвердил соглашение с Беларусью о защите инвестиций

Мирзиёев утвердил соглашение с Беларусью о защите инвестиций

Соглашение было подписано 1 августа 2019 года в Минске.

2022-07-22T15:10+0500

2022-07-22T15:10+0500

2022-07-22T15:10+0500

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инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Беларусью о взаимной поддержке и защите инвестиций, следует из постановления главы государства, обнародованного в пятницу.Соглашение было подписано 1 августа 2019 года в Минске.В соответствии с документом, министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.Мирзиёев также поручил МИД республике направить белорусской стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.Читайте также:Ташкент посетят руководители четырех российских областей

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узбекистан, беларусь, инвестиции