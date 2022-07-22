https://uz.sputniknews.ru/20220722/rossiya-uvajaet-samostoyatelnuyu-pozitsiyu-afrikantsev-po-ukraine--lavrov-26425296.html

Россия уважает самостоятельную позицию африканцев по Украине — Лавров

Россия уважает самостоятельную позицию африканцев по Украине — Лавров

Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле.

2022-07-22T12:41+0500

2022-07-22T12:41+0500

2022-07-22T12:41+0500

россия

сергей лавров

россия

африка

украина

торговля

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Россия ценит взвешенную позицию стран Африки по ситуации на Украине и вокруг нее, сообщил министр внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."Знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства. Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее", — отметил министр.Лавров также заявил, что Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле.Москва призывает сделать независимую и эффективную финансовую систему, неуязвимую для возможного давления со стороны враждебно настроенных стран, заключил Лавров.Россия с 1 апреля стала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.Кроме того, правительство разрабатывает план по уходу от расчетов в евро и долларах в торговле России с другими государствами.Читайте также:Видео: Россия — гарант безопасности Центральной Азии

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сергей лавров, россия, африка, украина, торговля, мид рф