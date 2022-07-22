https://uz.sputniknews.ru/20220722/shavkatu-mirziyoevu-predstavili-proekty-uluchsheniya-vodosnabjeniya-v-trex-regionax-26449037.html

Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах

Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах

Президент проверил проекты и дал рекомендации по удешевлению и окупаемости строительства.

2022-07-22T21:42+0500

2022-07-22T21:42+0500

2022-07-22T22:07+0500

общество

водоснабжение

узбекистан

шавкат мирзиёев

сурхандарьинская область

наманганская область

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по улучшению питьевого водоснабжения в нескольких районах Сурхандарьинской, Наманганской, Ташкентской областей, сообщает пресс-служба главы государства.Обеспечение населения питьевой водой является одной из целей Стратегии развития на 2022-2026 годы. К концу этого срока власти планируют добиться охвата централизованным питьевым водоснабжением 87% жителей и обновить систему канализации в 155 районных центрах.Частью этой работой и должны стать представленные президенту проекты. Они затрагивают Музрабадский район Сурхандарьинской области, три района Наманганской области и семь городов и районов Ташкентской области. Всего проекты охватят 1,2 млн человек, из них 590 жителей впервые получат доступ к централизованному водопроводу.Президент также порекомендовал закупить 80% материалов у местных производителей, что позволит снизить расходы на 10%. Коме того, глава государства порекомендовал использовать энергоэффективное оборудование и сократить расходы при транспортировке водыПо данным пресс-службы, за прошедшие пять лет в стране построили или реконструировали более 25,3 тысячи километров водопроводных сетей и свыше 1,8 тыс. водохозяйственных сооружений на сумму 12 трлн сумов. В результате доступ к водопроводу получили 6,5 миллиона человек а обеспечение питьевой водой более 4 миллионов человек улучшилось.Читайте также: Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате

узбекистан

сурхандарьинская область

наманганская область

ташкентская область

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водоснабжение, узбекистан, шавкат мирзиёев, сурхандарьинская область, наманганская область, ташкентская область