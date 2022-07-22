https://uz.sputniknews.ru/20220722/shavkatu-mirziyoevu-predstavili-proekty-uluchsheniya-vodosnabjeniya-v-trex-regionax-26449037.html
Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах
Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах
Президент проверил проекты и дал рекомендации по удешевлению и окупаемости строительства.
2022-07-22T21:42+0500
2022-07-22T21:42+0500
2022-07-22T22:07+0500
общество
водоснабжение
узбекистан
шавкат мирзиёев
сурхандарьинская область
наманганская область
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25144870_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_37e5a804b05ad1e532e052019c0491a0.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по улучшению питьевого водоснабжения в нескольких районах Сурхандарьинской, Наманганской, Ташкентской областей, сообщает пресс-служба главы государства.Обеспечение населения питьевой водой является одной из целей Стратегии развития на 2022-2026 годы. К концу этого срока власти планируют добиться охвата централизованным питьевым водоснабжением 87% жителей и обновить систему канализации в 155 районных центрах.Частью этой работой и должны стать представленные президенту проекты. Они затрагивают Музрабадский район Сурхандарьинской области, три района Наманганской области и семь городов и районов Ташкентской области. Всего проекты охватят 1,2 млн человек, из них 590 жителей впервые получат доступ к централизованному водопроводу.Президент также порекомендовал закупить 80% материалов у местных производителей, что позволит снизить расходы на 10%. Коме того, глава государства порекомендовал использовать энергоэффективное оборудование и сократить расходы при транспортировке водыПо данным пресс-службы, за прошедшие пять лет в стране построили или реконструировали более 25,3 тысячи километров водопроводных сетей и свыше 1,8 тыс. водохозяйственных сооружений на сумму 12 трлн сумов. В результате доступ к водопроводу получили 6,5 миллиона человек а обеспечение питьевой водой более 4 миллионов человек улучшилось.Читайте также: Президенты Узбекистана и Таджикистана провели личную встречу в Чолпон-Ате
узбекистан
сурхандарьинская область
наманганская область
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25144870_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_1675822a582b2874efddcd14d62f9e70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
водоснабжение, узбекистан, шавкат мирзиёев, сурхандарьинская область, наманганская область, ташкентская область
Шавкату Мирзиёеву представили проекты улучшения водоснабжения в трех регионах
21:42 22.07.2022 (обновлено: 22:07 22.07.2022)
Президент проверил проекты и дал рекомендации по удешевлению и окупаемости строительства.
ТАШКЕНТ, 22 июл – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по улучшению питьевого водоснабжения в нескольких районах Сурхандарьинской, Наманганской, Ташкентской областей, сообщает пресс-служба
главы государства.
Обеспечение населения питьевой водой является одной из целей Стратегии развития на 2022-2026 годы. К концу этого срока власти планируют добиться охвата централизованным питьевым водоснабжением 87% жителей и обновить систему канализации в 155 районных центрах.
Частью этой работой и должны стать представленные президенту проекты. Они затрагивают Музрабадский район Сурхандарьинской области, три района Наманганской области и семь городов и районов Ташкентской области. Всего проекты охватят 1,2 млн человек, из них 590 жителей впервые получат доступ к централизованному водопроводу.
"Обсуждая технико-экономические аспекты проектов, Президент поинтересовался, достаточно ли для них источников воды. Он подчеркнул необходимость предусмотреть в проектах доступ к водным ресурсам в объеме, которого хватит минимум на 30 лет", - сообщает пресс-служба.
Президент также порекомендовал закупить 80% материалов у местных производителей, что позволит снизить расходы на 10%. Коме того, глава государства порекомендовал использовать энергоэффективное оборудование и сократить расходы при транспортировке воды
По данным пресс-службы, за прошедшие пять лет в стране построили или реконструировали более 25,3 тысячи километров водопроводных сетей и свыше 1,8 тыс. водохозяйственных сооружений на сумму 12 трлн сумов. В результате доступ к водопроводу получили 6,5 миллиона человек а обеспечение питьевой водой более 4 миллионов человек улучшилось.