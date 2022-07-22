https://uz.sputniknews.ru/20220722/shoygu-priexal-v-turtsiyu-dlya-podpisaniya-dokumentov-po-zernovomu-voprosu-26440423.html
Шойгу приехал в Турцию для подписания документов по зерновому вопросу
Шойгу приехал в Турцию для подписания документов по зерновому вопросу
Планируется подписание соглашения между РФ, Украиной, Турцией и ООН.
2022-07-22T16:33+0500
2022-07-22T16:33+0500
2022-07-22T16:33+0500
сергей шойгу
стамбул
зерно
подписание документов
турция
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украина
оон
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в турецкую столицу для участия в подписании соглашения о снятии ограничений на отправку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу зерна с Украины, сообщает РИА Новости.Помимо этого, министр оборонного ведомства собирается провести двустороннее совещание с турецким коллегой Хулуси Акаром.Неделю назад в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. РФ подготовила и предоставила пакет предложений.Позже отмечалось, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также утверждена логистика перевозки зерна, которую потом планировалось оформить в конкретный документ.До этого Владимир Путин сообщил, что, по прогнозам Минсельхоза РФ, Украина может отправить на экспорт порядка 5 млн тонн пшеницы, что составляет только доли процента от мирового производства зерна.Вместе с тем, Россия экспортирует 37 млн тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 увеличит этот показатель до 50 млн, отметил Путин.Позже глава государства подчеркивал, что Россия намерена помочь вывезти украинское зерно, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.Россия не мешала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, поскольку побережье заминировали украинские военные формирования.Читайте также:Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта
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сергей шойгу, стамбул, зерно, подписание документов, турция, россия, украина, оон
Шойгу приехал в Турцию для подписания документов по зерновому вопросу
Планируется подписание соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в турецкую столицу для участия в подписании соглашения о снятии ограничений на отправку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу зерна с Украины, сообщает РИА Новости
.
Помимо этого, министр оборонного ведомства собирается провести двустороннее совещание с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Неделю назад в Стамбуле состоялась встреча делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. РФ подготовила и предоставила пакет предложений.
Позже отмечалось, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также утверждена логистика перевозки зерна, которую потом планировалось оформить в конкретный документ.
До этого Владимир Путин сообщил, что, по прогнозам Минсельхоза РФ, Украина может отправить на экспорт порядка 5 млн тонн пшеницы, что составляет только доли процента от мирового производства зерна.
Вместе с тем, Россия экспортирует 37 млн тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 увеличит этот показатель до 50 млн, отметил Путин.
Позже глава государства подчеркивал, что Россия намерена помочь вывезти украинское зерно, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.
Россия не мешала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, поскольку побережье заминировали украинские военные формирования.