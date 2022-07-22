https://uz.sputniknews.ru/20220722/tsentrobank-rf-snizil-klyuchevuyu-stavku-na-15-protsentnyx-punkta-26439787.html

Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта

Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта

Ранее ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до уровня 15% годовых.

2022-07-22T16:12+0500

2022-07-22T16:12+0500

2022-07-22T16:12+0500

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центробанк россии

цб

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Центральный банк России заявил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5% до 8% годовых, сокращение стало гораздо более значительным, чем ожидали аналитики."Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса", — сообщается в документе.Большинство экспертов были уверены, что на фоне сохранения дефляционного тренда в России и значительного уменьшения инфляционных ожиданий ЦБ снизит ключевую ставку до 8,5%. Вместе с тем некоторые аналитики считали, что возможны более осторожные меры в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими.Накануне ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до уровня 15% годовых. Такое решение было принято на заседании Правления Центрального банка республики.Читайте также:ЦБ Узбекистана снизил основную ставку. Что повлияло на решениеДенежные переводы из России в Узбекистан резко выросли – ЦБ

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