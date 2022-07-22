https://uz.sputniknews.ru/20220722/ssha-gotovyatsya-obyavit-rossiyu-sponsorom-terrorizma-26441299.html

США готовятся объявить Россию спонсором терроризма

США готовятся объявить Россию спонсором терроризма

Статус "государства — спонсора терроризма" присваивает провинившимся странам Госдеп.

2022-07-22T19:01+0500

2022-07-22T19:01+0500

2022-07-22T19:01+0500

колумнисты

сша

россия

борьба с терроризмом

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Вообще, конечно, инициатива американских законодателей выглядит глуповато, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Государственное новообразование, двести с небольшим лет назад слепленное на коленке кучкой террористов-сепаратистов, пытается придумать обидные обзывалки для тысячелетней российской империи. А в чем смысл-то?Обычно статус "государства — спонсора терроризма" присваивает провинившимся перед Вашингтоном странам Госдеп. Но его нынешний руководитель Тони Блинкен в отношении России с этим не торопится. "Лично я-то не сомневаюсь в том, что русские терроризируют украинцев <…>, — оправдывался он перед сенатом еще в апреле, — но весь вопрос в том (и этим сегодня занимаются наши юристы), чтобы быть уверенными, что у нас действительно есть основания для применения этого определения".Юристы Госдепа тоже никуда не спешили. Наконец, спикеру конгресса демократке Нэнси Пелоси это все надоело. На днях она позвонила Блинкену и сказала, что если Госдеп так и будет тянуть волынку, то она проведет закон о признании России "спонсором терроризма" через конгресс. Инсайтом поделилось специализирующееся на таких сливах издание Politico.Процедура принятия закона о признании страны "спонсором терроризма" достаточно тягомотна, но пока демократы сохраняют в конгрессе большинство, успех их вполне реален. Другое дело, что на ноябрьских выборах демократы большинство потеряют, — ну если в Штатах не начнется вторжение инопланетян или зомбиапокалипсис. Сейчас время такое, ничего исключать нельзя. В общем, большой вопрос, успеет ли Пелоси провести законопроект через конгресс и сенат до выборов. Тем более и августовские каникулы на носу.Что этот закон — в случае принятия — даст вашингтонскому режиму? Теоретически с дипломатических лиц, представляющих государство, которое Штаты называют "спонсором терроризма", может быть снят иммунитет, а к самому государству могут быть применены очередные "адские" санкции.На практике же это все пустое сотрясание воздуха. Ну разорвем мы дипломатические отношения, эка невидаль. В многовековой истории России дипсвязи с Соединенными государствами — это лишь краткий, преходящий эпизод. В 1807 году русский царь признал этих бедных сепаратистов, презираемых тогдашним глобальным истеблишментом. В 1918 году американские партнеры внезапно попытались оккупировать Мурманск и Архангельск. Надавали им по шеям, прогнали вон. С 1917 по 1933-й отношений между нашими странами не было. Ну и что?Обратите внимание: Вашингтон постарался восстановить дипотношения в 1933 году, когда американцы массово погибали от голодомора, вызванного Великой депрессией. Советский Союз в те же годы развивался рекордным темпом. Есть подозрение, что сегодняшняя Великая рецессия может загнать американцев в ту же ловушку обнищания. Уже сегодня четверть из них недоедает — то есть, выражаясь на политкорректном новоязе, "пропускает прием пищи". Будем развиваться — и они вновь как миленькие прибегут восстанавливать отношения.Что касается "адских" санкций, то, учитывая ментальные проблемы американского лидера, стоит напомнить партнерам, что они уже против нас санкции ввели. Но введение оказалось для них таким болезненным, что Вашингтон сразу начал выводить из-под действия санкций то одно, то другое. Сначала удобрения и продовольствие, теперь вот транзакции в сфере сельского хозяйства, медицины, энергетики. Что дальше? Может, уже определиться, вводят они или выводят?Если новые санкции ударят по энергетике, то Россия с дорогой душой откажется от поставок в Штаты обогащенного урана, жизненно необходимого для американских АЭС. Как тогда режим будет обеспечивать своих граждан электричеством? Как на Шри-Ланке? В добрый путь.Возможно, с принятием закона начнутся какие-то имиджевые потери для нашей страны? Звучит-то как: "спонсор терроризма". Но печаль тут для партнеров в том, что они сами доломали все свои инструменты "мягкой силы". Они не просто перестали работать. Они превратились в грабли, которые бьют самих же американцев.Весь мир видит, что обзывалку про "спонсоров терроризма" придумали в государстве, которое на протяжении всей своей истории захватывает чужие территории и массово геноцидит несчастное местное население. Китайские товарищи составили немало списков массовых убийств, совершенных американцами по всему свету, начиная с коренных народов Америки. Они впечатляют. Но ведь можно и просто заглянуть в насквозь контролируемую американцами Википедию. Что мы там увидим? Десятки оккупированных Вашингтоном государств, миллионы человеческих жертв, применение ядерного, химического и биологического оружия в промышленных объемах. Гитлер курит в стороне, на самом деле.И этот "спонсорский" ярлык они пытаются наклеить на Россию, которая просто защищает людей от убийства их укровояками? Нет, на это никто не купится. Более того, подобные штуки могут разве что, по выражению китайских товарищей, "дать России лицо" — поднять ее в общественном мнении.Страна, которая смело бросает вызов цитадели неоколониализма, неизбежно привлекает к себе сердца людей по всему миру. Россия сегодня — отчаянный партизан, подрывающий глобальную власть Вашингтона. Естественным путем к ней тянутся все партизаны поменьше. И даже страны, которые, собственно, и партизанить-то не хотели, подстраиваются к нам, понимая, что только вместе можно одолеть американского монстра. В одиночку не получится. То есть любой агрессивный жест США увеличивает "мягкую силу" России, ее влияние в мире. Что ж, спасибо партнерам.Госсекретарь Тони Блинкен — наш, в сущности человек, потомок жителей Киевской губернии, все это прекрасно понимает. Тема насчет этого "спонсорства" возникала в американском политикуме уже не раз. Госдеп заматывает ее уже несколько месяцев.Блинкен понимает и еще одну простую вещь. Она составляет важную американскую гостайну, но я сейчас ее выдам. Дело в том, что этот инструмент американской политики вообще не работает.На сегодня в госдеповском списке "спонсоров терроризма" числятся четыре страны — Иран, Сирия, Куба, КНДР. Им всем от этого статуса ни холодно ни жарко. Народные массы в этих странах отнюдь не бегут сносить режим, а продолжают нахально сидеть по вечерам в кафе и слушать музыку. Армия и ВПК, школы и вузы, медицина и производство работают как часы. И санкции, и "адские" санкции, и даже апокалиптические санкции "второго порядка" как-то, ко всеобщей выгоде, обходятся. Экономика... да, с экономикой могло бы быть получше. Но ведь и в странах, не числящихся спонсорами терроризма, с экономикой сегодня полная беда. Во многих из них дела обстоят куда хуже, чем у пресловутых "спонсоров".Возможно, американцы хотят попытаться навесить на Россию этот ярлык, чтобы таким путем выдавить ее из Совета Безопасности ООН? Но этому препятствует сам регламент организации. Россия — страна-основательница и постоянный член Совбеза с правом вето. Чтобы с этим что-то сделать, американцам придется просто разрушить всю ООН, но тут, как сказала бы Мария Захарова, "разрушалка не выросла".К чему тогда все эти телефонные переговоры Пелоси и Блинкена, почему такая паника? Да просто потому, что Украина медленно, но верно превращается для Штатов во второй Афганистан. Поставки западного оружия перемалываются, а вместе с ними и сотни иностранных — в том числе и американских — наемников. Каждый день киевский режим теряет людей и территории.Союзники по НАТО нервно поскуливают, натягивая поводок. Венгрия заявляет, что оружия на Украину поставлять не будет, Германия — что немецкое оружие закончилось, "мамой клянусь"! Все прозрачно намекают, что терпеть санкции уже нет никаких сил.Пошло некоторое шевеление и в украинских верхах. Зеленский намедни уволил сразу и генпрокурора и главу СБУ. "Кругом измена, трусость и обман". Ах, как славно было играть в полицаев, но как же не хочется летать на шасси.В общем, в воздухе разлито предчувствие грандиозного американского слива. Чтобы еще потянуть время, американские законодатели думают: может, сделать Зеленскому приятное напоследок. Объявить страну — победительницу фашизма "спонсором терроризма", это будет контрольный выстрел по собственной репутации Штатов. Вашингтон прямо распишется в том, что он открыто продолжает дело нацистской Германии.Слив Украины обещает стать началом конца и самих Соединенных государств. От этого печального факта американские партнеры усердно прячутся в своем галлюцинаторном мире. Выписывают самоубийственные санкции, присваивают какие-то "статусы", составляют списки врагов, кидаются на всех с оружием — в общем, управляют Вселенной. Кто бы знал, что "менталочка" американского президента окажется настолько заразной?Читайте также:Авдеевка: кто не вышел, тот в котле

россия

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

сша, россия, борьба с терроризмом