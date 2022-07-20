Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20220720/avdeevka-kto-ne-vyshel-tot-v-kotle-26375088.html
Авдеевка: кто не вышел, тот в котле
Авдеевка: кто не вышел, тот в котле
ВСУ в Авдеевке прикрываются мирными горожанами.
2022-07-20T22:31+0500
2022-07-20T22:31+0500
колумнисты
украина
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23307835_0:41:3493:2006_1920x0_80_0_0_f44d0e4eb23014a0ccf338d68b51d3d2.jpg
Террористические методы ведения боевых действий – усвоенные уроки Пентагона, ЦРУ и Национальной гвардии США, которые с 2014 года "преподавали" на Украине ненависть к России.Российские войска и подразделения народной милиции республик Донбасса нарастили количество и могущество ударов артиллерии и авиации по позициям ВСУ в Авдеевке, атакуют со всех возможных направлений, и постепенно смыкают "клещи".Накануне подавлены две огневые точки противника, уничтожен полевой склад боекомплекта и две установки РСЗО "Град". По позициям ВСУ методично работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек".Авдеевский укрепрайон взят в полукольцо, трасса из Авдеевки в Константиновку блокирована в двух местах, и для полного окружения осталось перерезать дорогу в Орловку (единственная линия снабжения ВСУ). Моральный дух украинских войск сломлен, готовность к бегству растет. Нацбатальоны в качестве заградотрядов под Авдеевкой расстреливают мобилизованных (срочников), которые пытаются отступить или сдаться.Украинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войнойРазрозненные подразделения ВСУ и НГУ прячутся на Авдеевском коксохимическом заводе под прикрытием "живого щита". Мирных граждан обманом привезли в промышленную зону на северо-западной окраине города, и разместили вблизи украинских артиллерийских позиций."Смешиваться с местными жителями", вести боевые действия в городских условиях и густонаселенных районах украинских военнослужащих обучали специалисты "Оперативной группы Иллини" из Национальной гвардии американского штата Иллинойс (выживаемость подразделений цинично обеспечивается гибелью мирных жителей). Специалисты ЦРУ в свою очередь стремились "талибанизировать" украинские вооруженные формирования – обучали минно-взрывному делу, снайперским навыкам, эксплуатации ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Сегодня американцы с интересом наблюдают за своими "питомцами" в Донбассе.К сожалению, мониторинговые миссии ООН не замечают зловещей роли США в украинском конфликте, террористической активности (военных преступлений) киевского режима, и совершенно предвзято оценивают российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации (освобождению) Украины.Американский гопакБелый дом 20 июля анонсировал отправку ВСУ дополнительной партии, еще четырех РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним, чтобы "изменить ситуацию на поле боя". Будто бы дюжиной РСЗО и методичным уничтожением мобилизационных ресурсов Украины можно повлиять на стратегическое и технологическое превосходство ВС России в Европе и мире.История, как индийская Украина потеряла свой ВостокВашингтон выделил киевскому режиму уже 54 млрд долларов военной помощи, наполовину опустошил арсеналы Пентагона, немало усилий приложили и другие страны НАТО, однако видимого (ожидаемого) результата нет – таков вывод специалиста американской военной разведки Ребекки Коффлер в статье для Fox News. Американский "танец с саблями" у границ России нанятому коллективу украинских комедиантов оказался не по плечу.С другой стороны, Вооруженные силы РФ успешно выполнили основные задачи первого этапа – значительно снизили потенциал ВСУ, почти полностью освободили (денацифицировали) республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. А если учесть обстоятельства добровольного отвода российских войск от Киева (для достижения мира), дела украинского президента Владимира Зеленского совсем плохи – второго шанса на компромисс не дано. Оружейные поставки Запада и антироссийские санкции США не спасут киевский режим от военного поражения.Вторая половина лета на Украине будет горячей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу за три дня 18 – 20 июля проинспектировал четыре группировки российских войск в Донбассе, и эта большая рекогносцировка не обещает ВСУ ничего хорошего. Российская тактика демилитаризации ужесточается, новые силы и средства брошены на безусловное подавление и уничтожение противника на всей территории Украины. Западным бенефициарам конфликта следует вести себя осторожнее, чтобы оружейные поставки Киеву не отрикошетили по странам НАТО.Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственностьЯркий пример военно-политического безрассудства коллективного Запада – разработанные американским Институтом изучения войны (ISW) варианты применения Россией тактического ядерного оружия. Разумеется, для остановки победоносного контрнаступления ВСУ на Херсон.План контрнаступления создан украинским Генштабом совместно с Пентагоном, и предусматривает уничтожение ракетными ударами двух мостов на Днепре – для нарушения снабжения российских войск на правом берегу. Этот план успех не гарантирует. Ядерное оружие не понадобится России, даже в самом крайнем случае. Ведь российские войска способны взаимообразно, и за один день ликвидировать высокоточными ракетами два десятка самых крупных мостов – на всей украинской территории.Транспортно-экономический коллапс для киевского режима может оказаться страшнее Хиросимы и Нагасаки. Имеются и другие действенные, асимметричные варианты ответа на попытки ВСУ и НАТО изменить ход российской специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на УкраинеДля чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23307835_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_f8420e85d9660f888d14d20c4fa5f07a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, мнение эксперта

Авдеевка: кто не вышел, тот в котле

22:31 20.07.2022
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкУничтоженные автомобили в Волновахе
Уничтоженные автомобили в Волновахе - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2022
© Sputnik / Aleksei Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Союзные войска выравнивают линию фронта в Донбассе, гарнизон ВСУ в Авдеевке доживает последние дни и пытается прикрыться "живым щитом" из мирных горожан.
Террористические методы ведения боевых действий – усвоенные уроки Пентагона, ЦРУ и Национальной гвардии США, которые с 2014 года "преподавали" на Украине ненависть к России.
Российские войска и подразделения народной милиции республик Донбасса нарастили количество и могущество ударов артиллерии и авиации по позициям ВСУ в Авдеевке, атакуют со всех возможных направлений, и постепенно смыкают "клещи".
Накануне подавлены две огневые точки противника, уничтожен полевой склад боекомплекта и две установки РСЗО "Град". По позициям ВСУ методично работает тяжелая огнеметная система "Солнцепек".
Авдеевский укрепрайон взят в полукольцо, трасса из Авдеевки в Константиновку блокирована в двух местах, и для полного окружения осталось перерезать дорогу в Орловку (единственная линия снабжения ВСУ). Моральный дух украинских войск сломлен, готовность к бегству растет. Нацбатальоны в качестве заградотрядов под Авдеевкой расстреливают мобилизованных (срочников), которые пытаются отступить или сдаться.
Украинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войной
Разрозненные подразделения ВСУ и НГУ прячутся на Авдеевском коксохимическом заводе под прикрытием "живого щита". Мирных граждан обманом привезли в промышленную зону на северо-западной окраине города, и разместили вблизи украинских артиллерийских позиций.
"Смешиваться с местными жителями", вести боевые действия в городских условиях и густонаселенных районах украинских военнослужащих обучали специалисты "Оперативной группы Иллини" из Национальной гвардии американского штата Иллинойс (выживаемость подразделений цинично обеспечивается гибелью мирных жителей). Специалисты ЦРУ в свою очередь стремились "талибанизировать" украинские вооруженные формирования – обучали минно-взрывному делу, снайперским навыкам, эксплуатации ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Сегодня американцы с интересом наблюдают за своими "питомцами" в Донбассе.
К сожалению, мониторинговые миссии ООН не замечают зловещей роли США в украинском конфликте, террористической активности (военных преступлений) киевского режима, и совершенно предвзято оценивают российскую спецоперацию по демилитаризации и денацификации (освобождению) Украины.
Американский гопак
Белый дом 20 июля анонсировал отправку ВСУ дополнительной партии, еще четырех РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним, чтобы "изменить ситуацию на поле боя". Будто бы дюжиной РСЗО и методичным уничтожением мобилизационных ресурсов Украины можно повлиять на стратегическое и технологическое превосходство ВС России в Европе и мире.
История, как индийская Украина потеряла свой Восток
Вашингтон выделил киевскому режиму уже 54 млрд долларов военной помощи, наполовину опустошил арсеналы Пентагона, немало усилий приложили и другие страны НАТО, однако видимого (ожидаемого) результата нет – таков вывод специалиста американской военной разведки Ребекки Коффлер в статье для Fox News. Американский "танец с саблями" у границ России нанятому коллективу украинских комедиантов оказался не по плечу.
С другой стороны, Вооруженные силы РФ успешно выполнили основные задачи первого этапа – значительно снизили потенциал ВСУ, почти полностью освободили (денацифицировали) республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области. А если учесть обстоятельства добровольного отвода российских войск от Киева (для достижения мира), дела украинского президента Владимира Зеленского совсем плохи – второго шанса на компромисс не дано. Оружейные поставки Запада и антироссийские санкции США не спасут киевский режим от военного поражения.
Вторая половина лета на Украине будет горячей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу за три дня 18 – 20 июля проинспектировал четыре группировки российских войск в Донбассе, и эта большая рекогносцировка не обещает ВСУ ничего хорошего. Российская тактика демилитаризации ужесточается, новые силы и средства брошены на безусловное подавление и уничтожение противника на всей территории Украины. Западным бенефициарам конфликта следует вести себя осторожнее, чтобы оружейные поставки Киеву не отрикошетили по странам НАТО.
Американские ракеты ATACMS уничтожат украинскую государственность
Яркий пример военно-политического безрассудства коллективного Запада – разработанные американским Институтом изучения войны (ISW) варианты применения Россией тактического ядерного оружия. Разумеется, для остановки победоносного контрнаступления ВСУ на Херсон.
План контрнаступления создан украинским Генштабом совместно с Пентагоном, и предусматривает уничтожение ракетными ударами двух мостов на Днепре – для нарушения снабжения российских войск на правом берегу. Этот план успех не гарантирует. Ядерное оружие не понадобится России, даже в самом крайнем случае. Ведь российские войска способны взаимообразно, и за один день ликвидировать высокоточными ракетами два десятка самых крупных мостов – на всей украинской территории.
Транспортно-экономический коллапс для киевского режима может оказаться страшнее Хиросимы и Нагасаки. Имеются и другие действенные, асимметричные варианты ответа на попытки ВСУ и НАТО изменить ход российской специальной военной операции.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
Читайте также:
Высокоточные артиллерийские снаряды России в СВО на Украине
Для чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0